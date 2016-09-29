 Aboubakar kayıp – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Aboubakar kayıp

    Aboubakar kayıp
    Siyah-beyazlıların Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev maçında etkisiz bir performans sergileyerek taraftarını üzdü. Teknik direktör Güneş'in ilk 11'de sahaya sürdüğü Aboubakar, Ukrayna ekibi karşısında net pozisyon bulmakta zorlandı. Bir çok ikili pozisyonda rakip savunmayı geçemeyen Aboubakar, sadece Quaresma'nın attığı frikik golünde düşürülen isim olarak akıllarda kaldı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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