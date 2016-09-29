 40 bin dolar uçtu – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    40 bin dolar uçtu

    40 bin dolar uçtu
    Dinamo Kiev'in golüyle büyük bir şok yaşayan Beşiktaşlı oyuncular, primden de oldu. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Dinamo Kiev karşılaşması öncesi galibiyet priminin 40'ar bin dolar olduğunu açıklamıştı. Ancak siyahbeyazlı oyuncular, 65. dakikada gelen Kiev golüyle birlikte hem 3 puanı hem de ödülü kaçırdı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    40 bin dolar uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.