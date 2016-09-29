40 bin dolar uçtu

Dinamo Kiev'in golüyle büyük bir şok yaşayan Beşiktaşlı oyuncular, primden de oldu. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Dinamo Kiev karşılaşması öncesi galibiyet priminin 40'ar bin dolar olduğunu açıklamıştı. Ancak siyahbeyazlı oyuncular, 65. dakikada gelen Kiev golüyle birlikte hem 3 puanı hem de ödülü kaçırdı.