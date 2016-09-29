"3 puanı kaçırdık"

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Tolgay, "Maalesef 3 puan kaçtı. İlk yarı iyi başladık, baskı kurduk ve golü bulduk. Pozisyonlara girdik ama maalesef atamadık. Hatalarımızı iyi analiz etmemiz lazım. İkinci yarıda oyundan koptuk. Baskılarımız iyi değildi. Rakibimize çok alan verdik. Ben ve Atiba için ikinci yarıda çok büyük bir alan vardı, çok koşturduk. Adamlara yetişemedik. Zaten 3 orta saha oynadılar. İkinci yarıyı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Korkmaya gerek yok. Bu taraftarla, bu takımla, bu hocalarla büyük işler başarabiliriz" diye konuştu.



Gruptaki şanslarıyla ilgili de Siyah-beyazlı futbolcu, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçımız var. Kimseden korkmuyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Napoli'de de ilk yarıdaki tempoyu 90 dakika tutarsak 3 puanla dönebiliriz. Şimdi Çaykur Rizespor maçımız var. O da önemli bir maç. O yüzden bu maçı iyi analiz etmemiz lazım. Ligde de puanlar almamız gerekiyor. İlk haftadan beri eski formumu tutmaya çalıştım. İyi maçlar çıkardım tabii ki hoca başka kararlar verdi. Kabul etmen, idmanlarda iyi çalışman ve şansını beklemen lazım. Bunların hepsini ben yapıyorum. Şansın gelince de formayı alman ve bir daha bırakmaman gerekiyor" ifadesini kullandı.