1-1’e çok alıştılar

Avrupa arenasında oynadığı sonmaçın 3'ünde sahadan'lik skorla ayrıldı. Temsilcimiz, geride kalan son 12 iç saha maçındagalibiyet,yenilgi alırken; dün akşam 5'inci kez berabere kaldı. Kara Kartallar, geçen sezon Avrupa Ligi'nde iç sahada önce, ardındanile 1-1 berabere kaldı.'yu 2-0 mağlup eden Beşiktaş; dün akşam ise ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadığı'da öne geçmesine rağmen avantajını kullanamadı ve Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı