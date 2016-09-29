 1-1’e çok alıştılar – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    1-1’e çok alıştılar

    1-1’e çok alıştılar

    Siyah-beyazlı temsilcimiz, evinde oynadığı son 4 Avrupa sınavında üçüncü kez sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı

    , Avrupa arenasında oynadığı son 4 maçın 3'ünde sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Temsilcimiz, geride kalan son 12 iç saha maçında 6 galibiyet, 1 yenilgi alırken; dün akşam 5'inci kez berabere kaldı. Kara Kartallar, geçen sezon Avrupa Ligi'nde iç sahada önce Sporting Lizbon, ardından Lokomotif Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Skenderbeu'yu 2-0 mağlup eden Beşiktaş; dün akşam ise ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynadığı Vodafone Arena'da öne geçmesine rağmen avantajını kullanamadı ve Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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