 Zwayer Kartal'ı yaktı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Zwayer Kartal'ı yaktı

    Zwayer Kartal'ı yaktı

    Alman hakem Felix Zwayer, Dinamo Kiev'in kalecisi Rodko'nun  hatalı çıkışında Talisca'yı biçtiği pozisyonda penaltıyı çalmadı. Zwayer, Kiev'in beraberlik umutlarını canlı tutarak o dakikaya kadar uyuyan Ukraynalıları adeta ateşledi.

    hakemleri, Avrupa arenasında temsilcilerimizi devam ediyor! Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Dinamo Kiev karşısında 29'da Quaresma'nın golüyle öne geçen , ikinci yarıda Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazı yaptı.

    Aboubakar'ın kafayla sektirdiği topa hareketlenen Talisca kaleci Kaleci Rudko'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar penaltı golüyle farkı 2'ye çıkarmayı beklerken Alman hakem Felix Zwayer devam kararı vererek maçın kaderini etkiledi. Ardından hareketlenen konuk takım, 65'te Victor Tsygankov'la beraberlik golünü buldu.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
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