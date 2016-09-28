Zwayer Kartal'ı yaktı
Alman hakem Felix Zwayer, Dinamo Kiev'in kalecisi Rodko'nun hatalı çıkışında Talisca'yı biçtiği pozisyonda penaltıyı çalmadı. Zwayer, Kiev'in beraberlik umutlarını canlı tutarak o dakikaya kadar uyuyan Ukraynalıları adeta ateşledi.
UEFA hakemleri, Avrupa arenasında temsilcilerimizi devam ediyor! Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Dinamo Kiev karşısında 29'da Quaresma'nın golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazı yaptı.
Aboubakar'ın kafayla sektirdiği topa hareketlenen Talisca kaleci Kaleci Rudko'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar penaltı golüyle farkı 2'ye çıkarmayı beklerken Alman hakem Felix Zwayer devam kararı vererek maçın kaderini etkiledi. Ardından hareketlenen konuk takım, 65'te Victor Tsygankov'la beraberlik golünü buldu.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:13
- Quaresma'dan tarihi gol
Toplam 1
Yorum
manuel su besiktas dua etsin senol gunes gibi bir tkd kaptilar. Dunyada nadir sayida var
- Ortalık karışacak
Toplam 25
Yorum
KIRMIZI biz Türkler olarak avrupadaki takımlarımızı destekliyoruz... ARMALAR DEĞİŞEBİLİR AMA AY-YILDIZ KALIR
- Ortalık karışacak
Toplam 25
Yorum
ASLAN sen yıllardır nerede oynuyordun be gülüm hayatında kaç gez gittin cl'ye kaç kez gruptan çıktın ne görmemiş bir takımsınız siz ya
Zwayer Kartal'ı yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.