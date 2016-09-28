Tolgay Arslan dert yandı
Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Tolgay Aslan, “Özellikle ikinci yarıyı iyi analiz etmemiz lazım. Korkmaya gerek yok, bu taraftarla, bu takımla, bu hocalarla büyük şeyler başarabiliriz” dedi.
"Biz kimseden korkmuyoruz"
Gruptaki bir sonraki Napoli maçı hakkında da konuşan Aslan, "4 maçımız var. Biz kimseden korkmuyoruz. Orada da oyunumuzu oynayacağız. Orada da bu ilk yarıdaki tempoyu 90 dakika tutarsak, 3 puanla dönebiliriz. Ama şimdi Çaykur Rize maçımız var. O da önemli bir maç. O yüzden bu maçı analiz etmemiz lazım, ligde puanlar almamız lazım. Sonra da Napoli geliyor. Ama dediğim gibi biz kimseden korkmuyoruz" açıklamasında bulundu.
"Hoca başka kararlar verdi, saygı duymak lazım"
İlk haftalardan beri eski formunu yakalamaya çalıştığını dile getiren Tolgay Aslan, "İyi maçlar çıkardım. Tabii ki hoca başka kararlar verdi. Kabul etmek lazım, şansını beklemen lazım. İdmanlarda iyi çalışman lazım. Şansın gelirse de alman, tutman lazım" diye konuştu.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:42
- Beşiktaş bir puanla yetindi
Toplam 3
Yorum
1903 Bu maç çok farlı sonuçla BEŞİKTAŞ kazanırdı,futbolcuların rahat tavırları,Quresmanın her zamanki gibi bencilliği,her zamanki gibi hep ben gol atacam inadı ve abubakar gibi yeteneksiz bir forvet bu maçın bu sonuca gelmesini sağladı yazık oldu.
- ''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''
Toplam 2
Yorum
Servo İşte biz taraftar devam edelim yabancı Futbolcuları kral yapmaya bir İsmail KARTAL'ın açıklamalarına bak birde buna adam diyorki Fenerlileri zor anlar bekliyor sen yat kalk 3 temmuza Dua et yoksa o süreç olmasa Fenerbahçe seni alırmıydı.Bu takım Anelka Alex Carlos Gördü Neyse biz elimizdeki değerleri patlatmayın devam edelim sırf Avrupalı diye böyle yorumlar yapan Futbolculara.Adama sorarlar 4 yıl burda oynadın kaç sene tek başına şampiyon yaptın diye ama yabancı futbolcuya işte böyle unutur 4 yılı
- Ortalık karışacak
Toplam 28
Yorum
fehmitefrul şampiyonlarliginde 8.e .0yenilentektakım beşiktaştır araştırın vede görün
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