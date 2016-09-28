 Rıza Çalımbay'ın babasının vefatı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ın babasının vefatı

    Rıza Çalımbay'ın babasının vefatı

    ve kulüpleri, teknik direktör 'ın babası Bektaş Çalımbay'ın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "'ın eski kaptanlarından, Teknik Direktör 'ın değerli babası Bektaş Çalımbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bektaş Çalımbay'ın vefatından dolayı başta Rıza Çalımbay olmak üzere tüm ailesinin acısını paylaşır, başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Eski teknik direktörümüz ve hemşerimiz Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bektaş Çalımbay'a yüce Allah'tan rahmet, Rıza Çalımbay hocamıza, ailesi, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

    Merhum Bektaş Çalımbay için yarın Etiler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze, 30 Eylül Cuma günü uçakla Sivas'a götürülecek ve Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde toprağa verilecek.



    Kaynak: AA
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rıza Çalımbay'ın babasının vefatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.