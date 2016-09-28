Rıza Çalımbay'ın babasının vefatı
Fenerbahçe ve Sivasspor kulüpleri, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay'ın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın eski kaptanlarından, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın değerli babası Bektaş Çalımbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bektaş Çalımbay'ın vefatından dolayı başta Rıza Çalımbay olmak üzere tüm ailesinin acısını paylaşır, başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Eski teknik direktörümüz ve hemşerimiz Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bektaş Çalımbay'a yüce Allah'tan rahmet, Rıza Çalımbay hocamıza, ailesi, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Merhum Bektaş Çalımbay için yarın Etiler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze, 30 Eylül Cuma günü uçakla Sivas'a götürülecek ve Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde toprağa verilecek.
Kaynak: AA
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:11
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agresif Adam gibi adam adam gibi konuşmuş...14 yaşındakilerde yorumları doldurmuş...
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AVRUPA FATİHİ KARAKARGA NE OLDU TOLGA CANINIZI ÇOK MU YAKTI MAÇTA ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN
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GS BEŞİKTAŞ MAÇINDA HER KORNER OLDUĞUNDA 3.5 ATAN TARAFTAR VE OYUNCULARINI SEYRETMEK BÜYÜK KEYİFTİ :)))))
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