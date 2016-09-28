Rebrov'u kızdıran soru
Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev'de teknik direktör Sergey Rebrov ve futbolcu Evgen Khacheridi basın toplantısında konuştu.
Beşiktaş'ın durumu ile ilgili konuşan Rebrov; "Beşiktaş'ın atak gücünü iyi biliyoruz. Çok gol attıklarını ve çok kaçırdıklarını biliyoruz. Aynı zamanda savunmada çok pozisyon veriyorlar. Biz de bunları değerlendirmeye çalışacağız. Bu konuda çalışmalar yaptık ve sahada bunları yapmaya çalışacağız." dedi.
Kadro seçimini değerlendiren Rebrov; "Takımda çok genç oyuncular var. Kadroyu oluştururken hazır olup olmadığına bakıyoruz. O yüzden kim iyiyse ona şans vereceğim." diye konuştu.
"TÜRKİYE'DEKİ GİBİSİNİ GÖRMEDİM"
İstanbul hakkında konuşan Rebrov; "Kariyerimde İngiltere'de, Rusya'da, Ukrayna'da oynadım. Hiçbir ülede Türkiye'deki taraftarlar kadar fanatik olanı görmedim. Onlarla neşe ve mutluluk içinde buluşmaya hazırım." dedi.
F.BAHÇE SORUSU KIZDIRDI
Fenerbahçe'ye dönmek hakkında soru alan Rebrov; "Fenerbahçe'de nasıl oynadığımı bırakalım ve yarınki maça konsantre olalım." yanıtını verdi.
Maçın sonucu ile ilgili Rebrov; "Futbol her sonuca açık bir oyun. Dinamo Kiev öncelikle kendi oyun stilini sahaya yansıtacak. Bu konuda oyuncularıma güveniyorum. Maç bittikten sonra sonuca ve puanlara bakacağız." dedi.
Ligdeki gidişat hakkında konuşan Rebrov; "Son maçta iyi sonuç aldık. Ne kadar pozisyona girdiğimize ne başarılı olduğumuza bakılmalı. Yarınki maçta az pozisyona girersek işimiz zor olur. Bizim Dinamo Kiev gibi oynamamız gerekiyor." diye konuştu.
Tsygankov hakkında konuşan Rebrov; "Yetenekli bir oyuncu. Kendisine şans verilirse bunu iyi kullanmalı. Her şey onlara bağlı. Bu şansı iyi kullanırsa hem kadroda devamlı yer alır hem de diğer genç oyunculara örnek olur." diyen Rebrov, Yarmolenko hakkında da; "Kadromuzda iyi bir oyuncu. Yarına kadar bir sorun olmazsa kadroda olacağını ümit ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
"O KARAMBOLÜ HATIRLAMIYORUM"
Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında İnönü'de oynanan maçın son anlarında yaşanan karambol hakkında soru sorulan Khacheridi; "Hayır o krambolü hatırlamıyorum. Son maçlarda çok gol yemeye başladık. Güvenimizi yitirmeye başladık ama bunu geri kazanmamız için takım olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bunu da başaracağız." dedi.
Beşiktaş'ın kadrosuylailgili konuşan Khacheridi; "Beşiktaş'ı iyi tanıyoruz. Son Türkiye şampiyonu. Oyun disiplini hakkında da fikirlerimiz var. Buna göre oyunumuzu şekillendireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz ve burada tüm takımlar güçlüdür. Beşiktaş'ın orta sahası değil kanatları da güçlü. Yarın bunu göreceğiz." dedi.
Kadro seçimini değerlendiren Rebrov; "Takımda çok genç oyuncular var. Kadroyu oluştururken hazır olup olmadığına bakıyoruz. O yüzden kim iyiyse ona şans vereceğim." diye konuştu.
"TÜRKİYE'DEKİ GİBİSİNİ GÖRMEDİM"
İstanbul hakkında konuşan Rebrov; "Kariyerimde İngiltere'de, Rusya'da, Ukrayna'da oynadım. Hiçbir ülede Türkiye'deki taraftarlar kadar fanatik olanı görmedim. Onlarla neşe ve mutluluk içinde buluşmaya hazırım." dedi.
F.BAHÇE SORUSU KIZDIRDI
Fenerbahçe'ye dönmek hakkında soru alan Rebrov; "Fenerbahçe'de nasıl oynadığımı bırakalım ve yarınki maça konsantre olalım." yanıtını verdi.
Maçın sonucu ile ilgili Rebrov; "Futbol her sonuca açık bir oyun. Dinamo Kiev öncelikle kendi oyun stilini sahaya yansıtacak. Bu konuda oyuncularıma güveniyorum. Maç bittikten sonra sonuca ve puanlara bakacağız." dedi.
Ligdeki gidişat hakkında konuşan Rebrov; "Son maçta iyi sonuç aldık. Ne kadar pozisyona girdiğimize ne başarılı olduğumuza bakılmalı. Yarınki maçta az pozisyona girersek işimiz zor olur. Bizim Dinamo Kiev gibi oynamamız gerekiyor." diye konuştu.
Tsygankov hakkında konuşan Rebrov; "Yetenekli bir oyuncu. Kendisine şans verilirse bunu iyi kullanmalı. Her şey onlara bağlı. Bu şansı iyi kullanırsa hem kadroda devamlı yer alır hem de diğer genç oyunculara örnek olur." diyen Rebrov, Yarmolenko hakkında da; "Kadromuzda iyi bir oyuncu. Yarına kadar bir sorun olmazsa kadroda olacağını ümit ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
"O KARAMBOLÜ HATIRLAMIYORUM"
Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında İnönü'de oynanan maçın son anlarında yaşanan karambol hakkında soru sorulan Khacheridi; "Hayır o krambolü hatırlamıyorum. Son maçlarda çok gol yemeye başladık. Güvenimizi yitirmeye başladık ama bunu geri kazanmamız için takım olarak çok çalışmamız gerekiyor. Bunu da başaracağız." dedi.
Beşiktaş'ın kadrosuylailgili konuşan Khacheridi; "Beşiktaş'ı iyi tanıyoruz. Son Türkiye şampiyonu. Oyun disiplini hakkında da fikirlerimiz var. Buna göre oyunumuzu şekillendireceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz ve burada tüm takımlar güçlüdür. Beşiktaş'ın orta sahası değil kanatları da güçlü. Yarın bunu göreceğiz." dedi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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