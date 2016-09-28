Rebrov: Beşiktaş’ın gücünü biliyoruz
Kara Kartal'ın bugünkü rakibi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Sergiy Rebrov, dün basının karşısına çıktı. Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Rebrov, "Beşiktaş'ın atak gücünü iyi biliyoruz. Savunmada da fazlasıyla gol imkanı veriyorlar. İlk maçta az pozisyona girdik. Beşiktaş'a karşı da böyle yaparsak işimiz çok zor olacaktır" diye konuştu. Dinamo Kievli futbolcu Khacheridi ise "Beşiktaş'ın sadece orta sahası değil, kanatları da oldukça iyi" ifadesini kullandı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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