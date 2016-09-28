 Rebrov: Beşiktaş’ın gücünü biliyoruz – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Rebrov: ’ın gücünü biliyoruz

    Rebrov: Beşiktaş’ın gücünü biliyoruz
    Kara Kartal'ın bugünkü rakibi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Sergiy Rebrov, dün basının karşısına çıktı. Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Rebrov, "'ın atak gücünü iyi biliyoruz. Savunmada da fazlasıyla gol imkanı veriyorlar. İlk maçta az pozisyona girdik. Beşiktaş'a karşı da böyle yaparsak işimiz çok zor olacaktır" diye konuştu. Dinamo Kievli futbolcu Khacheridi ise "Beşiktaş'ın sadece orta sahası değil, kanatları da oldukça iyi" ifadesini kullandı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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