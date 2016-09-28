Quaresma'dan tarihi gol
Benfica karşısında Talisca'nın serbest vuruşuyla 1 puanı alan Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında bu kez Quaresma'nın jeneriklik frikiğiyle öne geçme sevinci yaşadı. Quaresma ayrıca Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'da ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.
Geçtiğimiz gün 33'üncü yaşına giren Portekizli yıldız, bu sezon ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Portekizli yıldız, 29. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden harika bir plase çıkaran Q7 topu iki direğin birleştiği yerden ağlara göndermeyi başardı.
u gol, siyah-beyazlıların yeni yuvası Vodafone Arena'daki ilk Şampiyonlar Ligi golü olarak tarihe geçti. Quaresma bu golle ayrıca siyah-beyazlıların Avrupa'daki en golcü isimleri arasına adını yazdırdı. Avrupa arenasında 9 gollü Pancu'yu yakalayan Ricardo Quaresma,
14 golle Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcüsü Oktay Derelioğlu'na da bir adım daha yaklaştı.
Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü isimleri:
Oktay Derelioğlu-14
u gol, siyah-beyazlıların yeni yuvası Vodafone Arena'daki ilk Şampiyonlar Ligi golü olarak tarihe geçti. Quaresma bu golle ayrıca siyah-beyazlıların Avrupa'daki en golcü isimleri arasına adını yazdırdı. Avrupa arenasında 9 gollü Pancu'yu yakalayan Ricardo Quaresma,
14 golle Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcüsü Oktay Derelioğlu'na da bir adım daha yaklaştı.
Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü isimleri:
Oktay Derelioğlu-14
Bobo-12
Pancu-9
Quaresma-9
VİDEO | QUARESMA'NIN DİNAMO KİEV'E ATTIĞI FRİKİK GOLÜ
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
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