Oğuzhan Özyakup son idmanda yoktu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynayacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Çalışmaya sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup katılmazken, teknik direktör Şenol Güneş taktik çalışmasında bugün sahaya süreceği 11'i denedi. Kara Kartal'ın rakibi Dinamo Kiev ise son çalışmasını teknik direktör Rebrov yönetiminde maçın oynanacağı Vodafone Arena'da gerçekleştirdi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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