 Oğuzhan Özyakup son idmanda yoktu – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Oğuzhan Özyakup son idmanda yoktu

    Oğuzhan Özyakup son idmanda yoktu
    , Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynayacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Çalışmaya sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup katılmazken, teknik direktör Şenol Güneş taktik çalışmasında bugün sahaya süreceği 11'i denedi. Kara Kartal'ın rakibi Dinamo Kiev ise son çalışmasını teknik direktör Rebrov yönetiminde maçın oynanacağı Vodafone Arena'da gerçekleştirdi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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