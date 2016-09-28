Kale yine Fabricio'nun
Beşiktaş'ın kalesinde son maçlarda olduğu gibi Fabricio Agosto Ramirez görev aldı.
Benfica maçında ilk 11'de şans bulan ancak Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında yedekler arasında yer alan Tolga Zengin, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki maçta da aynı durumu yaşadı.
Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında kalede görev yapan Fabricio, Dinamo Kiev maçıyla siyah-beyazlı forma altında ilk Avrupa maçına çıktı.
Necip Uysal ve Kerim Frei kadroda
Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların bulunması sonrası Necip Uysal ve Kerim Frei, maç kadrosunda kendilerine yer bulabildi.
Necip Uysal, 3 maç sonra 18 kişilik kadroda yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Necip, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçının yanı sıra Süper Lig'deki Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında da teknik direktör Güneş tarafından kadroya alınmadı.
Benfica, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında kadroda tercih edilmeyen Kerim Frei de Dinamo Kiev mücadelesinde yedek soyundu.
Beşiktaş'ta ayrıca savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo yedekler arasında yer aldı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:27
- Ortalık karışacak
Toplam 16
Yorum
agresif Adam gibi adam adam gibi konuşmuş...14 yaşındakilerde yorumları doldurmuş...
- Tolga Ciğerci istatistiklerde zirvede
Toplam 13
Yorum
AVRUPA FATİHİ KARAKARGA NE OLDU TOLGA CANINIZI ÇOK MU YAKTI MAÇTA ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN
- Eren için 20 gol barajı
Toplam 9
Yorum
GS BEŞİKTAŞ MAÇINDA HER KORNER OLDUĞUNDA 3.5 ATAN TARAFTAR VE OYUNCULARINI SEYRETMEK BÜYÜK KEYİFTİ :)))))
Kale yine Fabricio'nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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