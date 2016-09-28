Kale yine Fabricio'nun

Benfica maçında ilk 11'de şans bulan ancak Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında yedekler arasında yer alan Tolga Zengin, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki maçta da aynı durumu yaşadı.

Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında kalede görev yapan Fabricio, Dinamo Kiev maçıyla siyah-beyazlı forma altında ilk Avrupa maçına çıktı.



Necip Uysal ve Kerim Frei kadroda

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların bulunması sonrası Necip Uysal ve Kerim Frei, maç kadrosunda kendilerine yer bulabildi.

Necip Uysal, 3 maç sonra 18 kişilik kadroda yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Necip, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçının yanı sıra Süper Lig'deki Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında da teknik direktör Güneş tarafından kadroya alınmadı.

Benfica, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarında kadroda tercih edilmeyen Kerim Frei de Dinamo Kiev mücadelesinde yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo yedekler arasında yer aldı.