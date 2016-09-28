 "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..." – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."

    "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."

    , dün yapılan antrenmanda sakatlanan Gökhan Gönül'le ilgili açıklama yayınladı.

    Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

    "Futbol Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Gönül'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda sol kalça adduktor brevis kasında Tip 3A (Grade 1) zorlanma ve ödem tespit edildi.

    Futbolcumuz Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandı."

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.