"Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Beşiktaş, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Gökhan Gönül'le ilgili açıklama yayınladı.
Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şöyle denildi:
"Futbol Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Gönül'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda sol kalça adduktor brevis kasında Tip 3A (Grade 1) zorlanma ve ödem tespit edildi.
Futbolcumuz Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandı."
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:10
- İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Toplam 1
Yorum
fb hadi bakalım fenerbahce göster gücünüde miilet bi takım görsün
- Ortalık karışacak
Toplam 7
Yorum
ne yapsın 4 takım avrupada Türkiye ye puan kazandırmaya çalışıyor. Ne yapsın garibim gündem de kalma çabaları . Yazık ona
- Ortalık karışacak
Toplam 7
Yorum
HŞ Spor tatlı bir yarştır. Eleştiriyi aşıp, takımları kişileri kötüle hep yerimiz de saydırır.
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