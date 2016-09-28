 ‘Devler Ligi’nde zorlanıyorlar – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    ‘Devler Ligi’nde zorlanıyorlar

    ‘Devler Ligi’nde zorlanıyorlar

    , Avrupa'nın en büyük organizasyonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı.

    Şampiyonlar Ligi'ne, 2016-2017 sezonu dahil olmak üzere 6 kez katılan siyah-beyazlı takım, bu organizasyonda 31 karşılaşmaya çıktı. 8 kez rakiplerini yenen , 4 maçı ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, 19 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş, 31 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 23 gol atarken, kalesinde 57 gol gördü.

    15 MAÇTA 6 GALİBİYET
    Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük organizasyondaki galibiyetlerin büyük bölümünü kendi sahasında aldı. Rakiplerini 15 kez konuk eden Beşiktaş, seyircisi önünde 6 galibiyet elde etti. Taraftarları önündeki 1 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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