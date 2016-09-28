‘Devler Ligi’nde zorlanıyorlar
Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı.
Şampiyonlar Ligi'ne, 2016-2017 sezonu dahil olmak üzere 6 kez katılan siyah-beyazlı takım, bu organizasyonda 31 karşılaşmaya çıktı. 8 kez rakiplerini yenen Beşiktaş, 4 maçı ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, 19 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş, 31 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 23 gol atarken, kalesinde 57 gol gördü.
15 MAÇTA 6 GALİBİYET
Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyondaki galibiyetlerin büyük bölümünü kendi sahasında aldı. Rakiplerini 15 kez konuk eden Beşiktaş, seyircisi önünde 6 galibiyet elde etti. Taraftarları önündeki 1 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.
15 MAÇTA 6 GALİBİYET
Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyondaki galibiyetlerin büyük bölümünü kendi sahasında aldı. Rakiplerini 15 kez konuk eden Beşiktaş, seyircisi önünde 6 galibiyet elde etti. Taraftarları önündeki 1 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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