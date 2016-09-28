 Beşiktaş'ın Kiev 11'i belli oldu – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    'ın Kiev 11'i belli oldu

    Beşiktaş'ın Kiev 11'i belli oldu

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Vodafone Arena’daki maç 21.45’te başlıyor.

    , Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor. İlk maçında ile 1-1 berabere kalarak lig mücadelesine puanla başlayan siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Siyah-beyazlı takımın rakibi Dinamo Kiev, gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi 'ye 2-1 mağlup olmuştu.

    GALİBİYETE HASRET KALDILAR
    Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek almıştı.



    BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Adriano, Talisca, Quaresma, Aboubakar.

    DİNAMO KİEV: Rudko, Morozyuk, Vida, Khacheridi, Antunes, Rybalka, Garmash, Buyalskiy, Derlis Gonzalez, Yarmolenko, Moraes.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:50
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