Beşiktaş'ın Kiev 11'i belli oldu
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Vodafone Arena’daki maç 21.45’te başlıyor.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor. İlk maçında Benfica ile 1-1 berabere kalarak lig mücadelesine puanla başlayan siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Siyah-beyazlı takımın rakibi Dinamo Kiev, gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu.
GALİBİYETE HASRET KALDILAR
Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek almıştı.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Adriano, Talisca, Quaresma, Aboubakar.
DİNAMO KİEV: Rudko, Morozyuk, Vida, Khacheridi, Antunes, Rybalka, Garmash, Buyalskiy, Derlis Gonzalez, Yarmolenko, Moraes.
GALİBİYETE HASRET KALDILAR
Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek almıştı.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Adriano, Talisca, Quaresma, Aboubakar.
DİNAMO KİEV: Rudko, Morozyuk, Vida, Khacheridi, Antunes, Rybalka, Garmash, Buyalskiy, Derlis Gonzalez, Yarmolenko, Moraes.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kazanmak zorundayız"
Toplam 1
Yorum
HE HE OYNAYACAK..... OYNAYACAK DİYİNDE DAĞILSIN SAZANLAR..........
- Sıfır tolerans
Toplam 1
Yorum
TS60 Trabzonluda değilim , Laz da değilim. Torpilli İstanbul takımlarına karşı TS yi destekliyorum.
- Sakin ve sabırlı
Toplam 5
Yorum
taraftar SENİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN O KADAR HOCA VARKİ,,, BEŞİKTAŞ ın KIYMETİNİ BİL..TORPİLLİ ADAMLARINI OYNATMA YETER.....ADİL OL,, BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.
Beşiktaş'ın Kiev 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.