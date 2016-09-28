Beşiktaş-Kiev maçında gol düellosu
Futbolda, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında, Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 3-3 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleye Beşiktaş; İbrahim Akıncı, Şiyar Kepir, Suat Gündüz, Ömer Furkan Çağlar, Batuhan Karagöz, Hüseyin Eray Karataş, Yusuf Can Abay, Muhammed Öztürk, Eslem Öztürk, Fatih Aksoy ve Muhammed Enes Durmuş ilk 11'i ile başladı.
Muhammed Öztürk, Yusuf Can Abay ve Muhammed Enes Durmuş'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamayarak sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.
UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Benfica ile de berabere kalan Beşiktaş, gruptaki puanını 2'ye yükseltti.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:35
- Rıza Çalımbay'ın acı günü
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Yorum
ihtiyar fenerli Başınsağolsun kaptan rabbim geride kalanlara uzun ömürler versin,mekanı cennet olsun.
- Galatasaray tempo artırdı
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ua sinan gümüşe bir şans daha verilsin, brumadan daha yetenekli
- ''Bruma gibi bir oyuncumuz olmayacaktı''
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Aslan Bazi yanlis transfereri disinda cok basarili oldu Ünal baskan,yanliz ayrilirken ve sonrasi verdigi yardim sözlerini yerine getirmedi AYIP
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