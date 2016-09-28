Beşiktaş-Kiev maçında gol düellosu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleye Beşiktaş; İbrahim Akıncı, Şiyar Kepir, Suat Gündüz, Ömer Furkan Çağlar, Batuhan Karagöz, Hüseyin Eray Karataş, Yusuf Can Abay, Muhammed Öztürk, Eslem Öztürk, Fatih Aksoy ve Muhammed Enes Durmuş ilk 11'i ile başladı.

Muhammed Öztürk, Yusuf Can Abay ve Muhammed Enes Durmuş'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamayarak sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.

UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Benfica ile de berabere kalan Beşiktaş, gruptaki puanını 2'ye yükseltti.