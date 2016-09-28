 Beşiktaş-Kiev maçında gol düellosu – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    -Kiev maçında gol düellosu

    Beşiktaş-Kiev maçında gol düellosu

    Futbolda, Gençlik Ligi 2. hafta maçında, , Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 3-3 berabere kaldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleye ; İbrahim Akıncı, Şiyar Kepir, Suat Gündüz, Ömer Furkan Çağlar, Batuhan Karagöz, Hüseyin Eray Karataş, Yusuf Can Abay, Muhammed Öztürk, Eslem Öztürk, Fatih Aksoy ve Muhammed Enes Durmuş ilk 11'i ile başladı.

    Muhammed Öztürk, Yusuf Can Abay ve Muhammed Enes Durmuş'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamayarak sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.

    Gençlik Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda ile de berabere kalan Beşiktaş, gruptaki puanını 2'ye yükseltti.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:35
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