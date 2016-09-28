Beşiktaş - Dinamo Kiev
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlıyor.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor. İlk maçında Benfica ile 1-1 berabere kalarak lig mücadelesine puanla başlayan siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Siyah-beyazlı takımın rakibi Dinamo Kiev, gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu.
GALİBİYETE HASRET KALDILAR
Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek almıştı.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Adriano, Talisca, Quaresma, Aboubakar.
DİNAMO KİEV: Rudko, Morozyuk, Vida, Khacheridi, Antunes, Rybalka, Garmash, Buyalskiy, Derlis Gonzalez, Yarmolenko, Moraes.
GALİBİYETE HASRET KALDILAR
Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek almıştı.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Adriano, Talisca, Quaresma, Aboubakar.
DİNAMO KİEV: Rudko, Morozyuk, Vida, Khacheridi, Antunes, Rybalka, Garmash, Buyalskiy, Derlis Gonzalez, Yarmolenko, Moraes.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ortalık karışacak
Toplam 16
Yorum
agresif Adam gibi adam adam gibi konuşmuş...14 yaşındakilerde yorumları doldurmuş...
- Tolga Ciğerci istatistiklerde zirvede
Toplam 13
Yorum
AVRUPA FATİHİ KARAKARGA NE OLDU TOLGA CANINIZI ÇOK MU YAKTI MAÇTA ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN
- Eren için 20 gol barajı
Toplam 9
Yorum
GS BEŞİKTAŞ MAÇINDA HER KORNER OLDUĞUNDA 3.5 ATAN TARAFTAR VE OYUNCULARINI SEYRETMEK BÜYÜK KEYİFTİ :)))))
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