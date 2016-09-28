 Beşiktaş - Dinamo Kiev – Fotomaç – 28 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    - Dinamo Kiev

    Beşiktaş - Dinamo Kiev

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlıyor.

    , Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor. İlk maçında ile 1-1 berabere kalarak lig mücadelesine puanla başlayan siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Siyah-beyazlı takımın rakibi Dinamo Kiev, gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi 'ye 2-1 mağlup olmuştu.

    GALİBİYETE HASRET KALDILAR
    Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek almıştı.



    BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Adriano, Talisca, Quaresma, Aboubakar.

    DİNAMO KİEV: Rudko, Morozyuk, Vida, Khacheridi, Antunes, Rybalka, Garmash, Buyalskiy, Derlis Gonzalez, Yarmolenko, Moraes.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş - Dinamo Kiev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.