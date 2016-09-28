Beşiktaş bir puanla yetindi

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. karşılaşmasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. 2 bin 496 gün aradan sonra Dolmabahçe'de ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Kartal, taraftarı karşısında Kiev ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla temsilcimiz Beşiktaş, 6 puanla liderliğini koruyan Napoli'nin ardından 2 puanla 2. sırada yer aldı.

Vodafone Arena'da bir ilki yaşayan Kartal, mücadelede hakim olan taraftı. 90 dakika boyunca rakip üzerindeki baskısını düşürmeyen temsilcimiz aradığı gol pozisyonlarına girmekte zorlandı. Kartal özellikle kanatları kullanarak rakip kaleye yüklendi. Orta alanda topa sahip olan ve rakibini yarı alanına hapseden siyah-beyazlılar, Talisca ve Aboubakar ile Dinamo Kiev kalesinde tehlike oluşturdu. Savunmada fazla sıkıntı yaşamayan temsilcimiz, 29. dakikada Quaresma'nın serbest vuruştan attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş bu golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya da baskılı başlayan temsilcimiz aradığı 2. golü bir türlü bulamadı. İlk 20 dakikada rakibini yarı alanına sıkıştıran Beşiktaş, gol yollarından tutuk kaldı. Kendi yarı sahasında çıkmakta zorlanan Ukrayna ekibi 65. dakikada kazandığı serbest vuruşla golü buldu. Arka direğe gönderilen topu Tsyankov affetmedi ve skora dengeyi getirdi. Golden sonra oyundan düşen temsilcimiz aradığı golü bulamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.



Galibiyet hasretini sonlandırmadı

Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında aldığı beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandıramadı.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundaki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek alan Beşiktaş, 8 Aralık 2009'da sahasında CSKA Moskova ile oynadığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.



Dinamo Kiev ile 2. beraberlik

Beşiktaş ile Dinamo Kiev, Avrupa kupalarında 9 kez karşı karşıya geldi.

Ukrayna temsilcisi karşısında sadece 2 kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, 1-1 beraberlikle rakibiyle ikinci kez berabere kaldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Dinamo Kiev'e 5 kez de mağlup olmuştu.

Güneş'ten 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev karşısında Galatasaray mücadelesine göre 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray maçında ilk 11'de yer alan oyunculardan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül, yaşadıkları sakatlık nedeniyle bugünkü mücadelede kadroda yer almadı.

Savunmanın sağında Gökhan Gönül'ün yerine Andreas Beck, Oğuzhan Özyakup'un yokluğunda hücuma dönük orta sahada Anderson Talisca şans buldu.

Derbi maçında forma giyen Gökhan İnler, yedek soyunurken, savunmanın önünde bu oyuncunun yerine Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ile görev aldı.

Tecrübeli teknik adam, derbi maçta ilk 11'de oynattığı Olcay Şahan'ın yerine Adriano Correia'ya şans verirken, forvette ise Cenk Tosun'u yedek soyundurup Vincent Aboubakar'ı sahaya sürdü.

Kaptan Atiba Hutchinson

Beşiktaş'a geldiği ilk günden itibaren istikrarlı futboluyla dikkati çeken Atiba Hutchinson, Dinamo Kiev maçında sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

Kaptanlardan Tolgay Zengin ile Necip Uysal'ın yedek, Oğuzhan Özyakup'un da sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmaması sonrası bu görevi Hutchinson üstlendi.

Kadro yabancı ağırlıklı oldu

Siyah-beyazlı takım, Dinamo Kiev karşısında yabancı ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti.

Türk oyunculardan sadece Tolgay Arslan ve Caner Erkin ilk 11'de şans bulurken, 9 yabancı futbolcu da forma giydi.