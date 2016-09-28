 Barça’ya fark attı Wolfsburg’a yenildi – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Barça’ya fark attı ’a yenildi

    Barça’ya fark attı Wolfsburg’a yenildi
    , evindeki en farklı galibiyeti İspanya'nın takımını 3-0 yenerek elde etti. 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, 19 Eylül 2000'de Dolmabahçe'de Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Bu maçta Ahmet Dursun 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Pascal Nouma da tarihi mücadelede gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, evindeki en farklı yenilgiyi de Almanya temsilcisi 'a 3-0 kaybederek aldı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:19
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