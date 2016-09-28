Barça’ya fark attı Wolfsburg’a yenildi
Beşiktaş, evindeki en farklı galibiyeti İspanya'nın Barcelona takımını 3-0 yenerek elde etti. 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, 19 Eylül 2000'de Dolmabahçe'de Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Bu maçta Ahmet Dursun 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Pascal Nouma da tarihi mücadelede gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, evindeki en farklı yenilgiyi de Almanya temsilcisi Wolfsburg'a 3-0 kaybederek aldı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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