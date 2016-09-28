Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2009-2010 sezonunda mücadele eden ve bu organizasyonda mücadele edebilmek için ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 2 bin 483 gün sonra Dolmabahçe'de bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynadı.

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son Şampiyonlar Ligi mücadelesini 8 Aralık 2009'da Rusya'nın CSKA Moskova ekibi karşısında verdi. BJK İnönü Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı takım rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Vodafone Arena'da ilk

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev mücadelesiyle Vodafone Arena'da bir ilki daha yaşadı.

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki yeni stadı Vodafone Arena, Avrupa kupalarındaki ilk ev sahipliğini futbolun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yaptı



Stat tamamen doldu

Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki ilk Avrupa kupası maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin tamamı dolarken, mücadeleyi 42 bine yakın taraftar izledi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımı tribünlere çağırarak moral verdi.

Karşılaşmayı 30 kadar Dinamo Kiev taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.