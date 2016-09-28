2 bin 483 gün sonra
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yaptığı maçla uzun bir aradan sonra Dolmabahçe'deki Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda taraftarlarının önüne çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2009-2010 sezonunda mücadele eden ve bu organizasyonda mücadele edebilmek için ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 2 bin 483 gün sonra Dolmabahçe'de bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynadı.
Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son Şampiyonlar Ligi mücadelesini 8 Aralık 2009'da Rusya'nın CSKA Moskova ekibi karşısında verdi. BJK İnönü Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı takım rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Vodafone Arena'da ilk
Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev mücadelesiyle Vodafone Arena'da bir ilki daha yaşadı.
Beşiktaş, Dolmabahçe'deki yeni stadı Vodafone Arena, Avrupa kupalarındaki ilk ev sahipliğini futbolun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yaptı
Stat tamamen doldu
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki ilk Avrupa kupası maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Tribünlerin tamamı dolarken, mücadeleyi 42 bine yakın taraftar izledi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımı tribünlere çağırarak moral verdi.
Karşılaşmayı 30 kadar Dinamo Kiev taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
- Ortalık karışacak
Toplam 16
Yorum
agresif Adam gibi adam adam gibi konuşmuş...14 yaşındakilerde yorumları doldurmuş...
- Tolga Ciğerci istatistiklerde zirvede
Toplam 13
Yorum
AVRUPA FATİHİ KARAKARGA NE OLDU TOLGA CANINIZI ÇOK MU YAKTI MAÇTA ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN
- Eren için 20 gol barajı
Toplam 9
Yorum
GS BEŞİKTAŞ MAÇINDA HER KORNER OLDUĞUNDA 3.5 ATAN TARAFTAR VE OYUNCULARINI SEYRETMEK BÜYÜK KEYİFTİ :)))))
2 bin 483 gün sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.