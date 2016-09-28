 2 bin 483 gün sonra – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    2 bin 483 gün sonra

    2 bin 483 gün sonra

    , UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yaptığı maçla uzun bir aradan sonra Dolmabahçe'deki Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda taraftarlarının önüne çıktı.

    Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2009-2010 sezonunda mücadele eden ve bu organizasyonda mücadele edebilmek için ligde istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 2 bin 483 gün sonra Dolmabahçe'de bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynadı.

    , Dolmabahçe'deki son Şampiyonlar Ligi mücadelesini 8 Aralık 2009'da Rusya'nın CSKA Moskova ekibi karşısında verdi. BJK İnönü Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı takım rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

    Vodafone Arena'da ilk
    Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev mücadelesiyle Vodafone Arena'da bir ilki daha yaşadı.

    Beşiktaş, Dolmabahçe'deki yeni stadı Vodafone Arena, Avrupa kupalarındaki ilk ev sahipliğini futbolun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yaptı

    Stat tamamen doldu
    Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki ilk Avrupa kupası maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

    Tribünlerin tamamı dolarken, mücadeleyi 42 bine yakın taraftar izledi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımı tribünlere çağırarak moral verdi.

    Karşılaşmayı 30 kadar Dinamo Kiev taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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