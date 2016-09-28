2 bin 438 gün sonra Vodafone Arena’da
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Vodafone Arena, tarihi günlerinden birini daha yaşayacak.
Dolmabahçe'deki yeni stat, Avrupa Kupaları'ndaki ilk ev sahipliğini Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçla gerçekleştirecek. Dolmabahçe'de 2 bin 483 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 8 Aralık 2009'da CSKA Moskova'ya 2-1 mağlup olmuştu.
ŞAMPİYONLUĞU KUTLADILAR
11 Nisan'da hizmete giren Vodafone Arena, kısa sürede tarihi anlara sahne oldu. Beşiktaş, yeni stadında ilk şampiyonluk sevincini de geçen sezon yaşadı. Bursa ve Kayseri maçlarının ardından Osmanlı'yı konuk eden siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-1 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu kutladı.
?BEŞİKTAŞ TARAFTARI GOL İZLEMEYE DOYDU
Vodafone Arena'da şu ana dek diye konuştu. oynanan maçlarda tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, gollü karşılaşmalar izleme fırsatı buldu. Siyah-beyazlılar, stadın hizmete girdiği ilk günden itibaren birçok kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, Vodafone Arena'da yaptığı 6 maçta 19 gol attı ve Dolmabahçe'deki bu 6 karşılaşmada 3,1 gol ortalaması yakaladı. Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan takımlar da gol atmakta zorlanmadı ve tam
7 kez bu sevinci yaşadılar.
?15 MAÇTA 6 GALİBİYET
Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyondaki galibiyetlerin büyük bölümünü kendi sahasında aldı. Rakiplerini 15 kez konuk eden Beşiktaş, seyircisi önünde 6 galibiyet elde etti. Taraftarları önündeki 1 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.
ŞAMPİYONLUĞU KUTLADILAR
11 Nisan'da hizmete giren Vodafone Arena, kısa sürede tarihi anlara sahne oldu. Beşiktaş, yeni stadında ilk şampiyonluk sevincini de geçen sezon yaşadı. Bursa ve Kayseri maçlarının ardından Osmanlı'yı konuk eden siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-1 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu kutladı.
?BEŞİKTAŞ TARAFTARI GOL İZLEMEYE DOYDU
Vodafone Arena'da şu ana dek diye konuştu. oynanan maçlarda tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, gollü karşılaşmalar izleme fırsatı buldu. Siyah-beyazlılar, stadın hizmete girdiği ilk günden itibaren birçok kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, Vodafone Arena'da yaptığı 6 maçta 19 gol attı ve Dolmabahçe'deki bu 6 karşılaşmada 3,1 gol ortalaması yakaladı. Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan takımlar da gol atmakta zorlanmadı ve tam
7 kez bu sevinci yaşadılar.
?15 MAÇTA 6 GALİBİYET
Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyondaki galibiyetlerin büyük bölümünü kendi sahasında aldı. Rakiplerini 15 kez konuk eden Beşiktaş, seyircisi önünde 6 galibiyet elde etti. Taraftarları önündeki 1 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
2 bin 438 gün sonra Vodafone Arena’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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