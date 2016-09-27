 Uefa’dan Quaresma kutlaması – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    ’dan Quaresma kutlaması

    Uefa’dan Quaresma kutlaması

    'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma dün 33 yaşına girdi.

    Portekizli futbolcu için Kulübü ve , kutlama mesajları yayımlarken UEFA'nın sözleri dikkat çekti. Siyah-beyazlı kulüp resmi twitter hesabından Quaresma'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda, "İyi ki doğdun Ricardo Quaresma" ifadesini kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin twitter hesabından ise Portekizli futbolcunun fotoğrafları paylaşılıp, "Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş'ın kahramanı. Quaresma, bu sene Kara Kartallar'a ilham verebilecek mi?" ifadelerine yer verildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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