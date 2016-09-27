 U21 maçı yarın 14’te – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    U21 maçı yarın 14’te

    U21 maçı yarın 14’te
    U21 Takımı, Youth League 2. haftasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. İki sene öncenin finalisti ve geçen senenin çeyrek finalisti ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibini konuk edecek. . Yarın Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak maç 14.00'de başlayacak. Taraftarlar maçı ücretsiz izleyecek.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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