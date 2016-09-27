Töre’ye karşı çıktılar!
İngiliz basını, Slaven Bilic’in kefil olduğu Gökhan Töre’nin West Ham’da bekleneni verememesi nedeniyle ara transferde Beşiktaş’a geri döneceğini iddia etti.
18'E BİLE ALINMADI
Sezon başında alınması için ısrar ettiği Gökhan Töre konusunda da Bilic'in yönetime teslim olduğu ve West Bromwich maçında 11'e giremeyen, Southampton maçında 18'e bile almadığı Töre'nin devre arasında Beşiktaş'a gönderilmesine izin verdiği iddia edildi. West Ham'ın Töre'yi geri göndermesi durumunda milli oyuncu ikinci yarıda siyah-beyazlı formayı giyebilecek.
W. HAM'I DÜŞÜNMÜYOR
West Ham United'ın sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökhan Töre de Hırvat çalıştırıcı gibi İngiliz basının eleştirilerine hedef oldu. İngilizler, Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi "Derbi Zamanı, Haydi Kara Kartal" yazarak Beşiktaş lehine tweet atan Gökhan'ın West Ham'ı umursamadığını belirterek maçlarda da hiçbir varlık göstermemesini sert bir dille eleştiriyor.
ORMAN iNGiLTERE'DE
Başkan Fikret Orman, önceki gün yönetici Umut Güner ile birlikte West Ham United-West Bromwich maçını tribünden izledi. Başkan Orman, instagram hesabından "West Ham maçına geldik, Slaven'e destek olmaya" mesajı yayınlarken; hem Bilic'in kaybetmesi hem de Gökhan Töre'nin 18 kişilik kadroda olmaması Başkan Fikret Orman'ı üzdü.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:41
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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