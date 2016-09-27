 Töre’ye karşı çıktılar! – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Töre’ye karşı çıktılar!

    Töre’ye karşı çıktılar!

    İngiliz basını, Slaven Bilic’in kefil olduğu Gökhan Töre’nin West Ham’da bekleneni verememesi nedeniyle ara transferde ’a geri döneceğini iddia etti.

    Sezon başında Slaven Bilic'in özle isteğiyle 'tan West Ham'a kiralanan Gökhan Töre geri dönüyor. Londra ekibinin, geride kalan 6 haftada sadece 1 galibiyet alıp 5 yenilgi ile sahadan ayrılması ile Bilic'in koltuğunun sallandığı, sıkıntılı bir döneme giren Hırvat teknik adamın yönetim karşısındaki ilk insiyatif kaybını Gökhan Töre konusunda yaşadığı iddia edildi. ITV'de yayımlanan maçlarının değerlendirildiği programda, Bilic'in kovulmamak için transferinde ısrar ettiği bazı oyuncularla yolları ayrılmasını kabul ettiği iddia edildi.

    18'E BİLE ALINMADI
    Sezon başında alınması için ısrar ettiği Gökhan Töre konusunda da Bilic'in yönetime teslim olduğu ve West Bromwich maçında 11'e giremeyen, Southampton maçında 18'e bile almadığı Töre'nin devre arasında Beşiktaş'a gönderilmesine izin verdiği iddia edildi. West Ham'ın Töre'yi geri göndermesi durumunda milli oyuncu ikinci yarıda siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

    W. HAM'I DÜŞÜNMÜYOR
    'ın sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökhan Töre de Hırvat çalıştırıcı gibi İngiliz basının eleştirilerine hedef oldu. İngilizler, Beşiktaş- derbisi öncesi "Derbi Zamanı, Haydi Kara Kartal" yazarak Beşiktaş lehine tweet atan Gökhan'ın West Ham'ı umursamadığını belirterek maçlarda da hiçbir varlık göstermemesini sert bir dille eleştiriyor.

    ORMAN iNGiLTERE'DE
    Başkan Fikret Orman, önceki gün yönetici Umut Güner ile birlikte West Ham United-West Bromwich maçını tribünden izledi. Başkan Orman, instagram hesabından "West Ham maçına geldik, Slaven'e destek olmaya" mesajı yayınlarken; hem Bilic'in kaybetmesi hem de Gökhan Töre'nin 18 kişilik kadroda olmaması Başkan Fikret Orman'ı üzdü.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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