 Quaresma’ya doğum günü kutlaması – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Quaresma’ya doğum günü kutlaması

    Quaresma’ya doğum günü kutlaması

    Beşiktaşlı Quaresma dün 33 yaşına girdi.

    Dün yapılan idman öncesinde siyah-beyazlı yıldız için doğum günü pastası kesildi. Takım arkadaşları ve Şenol Güneş'in kutladığı Q7, kısa bir konuşma yaptı ve "Burada kupalar ve başarılar kazanmaya devam etmek istiyorum. Bu taraftar bunu hak ediyor. Haydi antrenmana" dedi. Bu arada da Quaresma'yı unutmadı. Şampiyonlar Ligi'nin twitter hesabından Q7'nin fotoğrafı ile birlikte "Doğum günün kutlu olsun 'ın kahramanı. Quaresma, bu sene Kara Kartallar'a ilham verebilecek mi?" mesajı paylaşıldı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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