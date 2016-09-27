 Oğuzhan’da ödem tespit edildi – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Oğuzhan’da ödem tespit edildi

    Oğuzhan’da ödem tespit edildi
    'a Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber geldi. G.Saray derbisinde sakatlık geçiren genç oyuncuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un dün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır" denildi. Oğuzhan'ın D. Kiev maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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