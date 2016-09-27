 Koşar adım ilerliyor – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Koşar adım ilerliyor

    Koşar adım ilerliyor
    Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan , ilk 5 haftada 10 puan toplamıştı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Kartal, 'a mağlup olurken, G.Birliği ile de berabere kalmıştı. Beşiktaş bu sezon ise 5. haftanın ardından 3 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 11'e yükseltti.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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