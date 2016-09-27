Kadro yeniden değişecek

Grubun ilk maçında deplasmanda Benfica ile 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, Dinamo Kiev'i yenerek puanını 4'e çıkarmak amacında.

KADRO YENİDEN DEĞİŞECEK



Sezon başından bu yana gerek lig, gerekse Avrupa maçlarında sürekli rotasyon yapan ve her maça farklı kadrolarla çıkan teknik direktör Şenol Güneş Dinamo Kiev karşısına da farklı bir kadro ile çıkacak.



Kalede Fabricio ile maça başlaması beklenen Güneş, Galatasaray maçını ağrılarla tamamlayan Gökhan Gönül'ün yerine Andreas Beck'i koyacak. Tecrübeli hoca, stoper ikilisini bozmayacak ve Marcelo ile Tosic'e görev verecek. Sol bekte Caner ile maça başlayacak olan Güneş'in defansın önünde oynatacağı isimler ise Atiba ve Gökhan İnler.



Hücum hattında da değişikliklere gitmeyi planlayan Şenol Güneş'in sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Oğuzhan Özyakup'un yerine Talisca'yı, forvette de Cenk Tosun'un yerine Aboubakar'ı tercih etmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.



Dinamo Kiev karşısında sağ ve sol kanatta oynayacak olan isimlerin ise Quaresma ve Adriano olması bekleniyor.



AVRUPA'DA 186. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 31. MAÇ



Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı ile beraber Avrupa Kupalarındaki 186. maçına çıkacak.



1958 yılında Real Madrid maçı ile başlayan Avrupa kupaları serüveninde bu güne kadar 185 maça çıkan Siyah Beyazlılar, bu karşılaşmalarda 68 galibiyet alıp 79 kez de mağlup olurken, 38 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Rakip ağlara 232 gol bırakan Siyah Beyazlıların kalesinde gördüğü gol sayısı ise 262.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 kez katılan ve henüz gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Siyah Beyazlıların bu arenada 31 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 19 mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 23 gol atarken 57 golü de kalesinde gördü.