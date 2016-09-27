Kadro yeniden değişecek
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın akşam sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Saat 21:45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.
KADRO YENİDEN DEĞİŞECEK
Sezon başından bu yana gerek lig, gerekse Avrupa maçlarında sürekli rotasyon yapan ve her maça farklı kadrolarla çıkan teknik direktör Şenol Güneş Dinamo Kiev karşısına da farklı bir kadro ile çıkacak.
Kalede Fabricio ile maça başlaması beklenen Güneş, Galatasaray maçını ağrılarla tamamlayan Gökhan Gönül'ün yerine Andreas Beck'i koyacak. Tecrübeli hoca, stoper ikilisini bozmayacak ve Marcelo ile Tosic'e görev verecek. Sol bekte Caner ile maça başlayacak olan Güneş'in defansın önünde oynatacağı isimler ise Atiba ve Gökhan İnler.
Hücum hattında da değişikliklere gitmeyi planlayan Şenol Güneş'in sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Oğuzhan Özyakup'un yerine Talisca'yı, forvette de Cenk Tosun'un yerine Aboubakar'ı tercih etmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Dinamo Kiev karşısında sağ ve sol kanatta oynayacak olan isimlerin ise Quaresma ve Adriano olması bekleniyor.
AVRUPA'DA 186. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 31. MAÇ
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı ile beraber Avrupa Kupalarındaki 186. maçına çıkacak.
1958 yılında Real Madrid maçı ile başlayan Avrupa kupaları serüveninde bu güne kadar 185 maça çıkan Siyah Beyazlılar, bu karşılaşmalarda 68 galibiyet alıp 79 kez de mağlup olurken, 38 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Rakip ağlara 232 gol bırakan Siyah Beyazlıların kalesinde gördüğü gol sayısı ise 262.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 kez katılan ve henüz gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Siyah Beyazlıların bu arenada 31 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 19 mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 23 gol atarken 57 golü de kalesinde gördü.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 09:41
- Kadro yeniden değişecek
Toplam 1
Yorum
BelcikaliAslan umud ediyorum ki galip gelir siniz, kadro nuz iyi, teknik hata yapilmassa grup tan rahat cikar bjk
- Ekim ayı parolası: 4x4
Toplam 6
Yorum
Hard GS'li Şimdiye kadar görünen hoca süper...Yeni takım kuruluyor.Her şey iyi yolda.2.Luce faciası yaşamazsak 5.yıldız bile uzak değil...
- Ekim ayı parolası: 4x4
Toplam 6
Yorum
agresif Aman 2.Luce vakası yaşamayalım.terim etrafta dolaşıyor ve adamları 3 gündür tam gazda...12 puan olmasada yeni takım.İlerde öttürecek nasılsa...
Kadro yeniden değişecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.