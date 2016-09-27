"İstikrar yakalayamadı"
Şenol Güneş, Dinemo Kiev maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Oğuzhan Özyakup hakkında açıklamalarda bulundu.
Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı hakkında ve yarinki maçta olup, olmayacağı ile ilgide bilgi veren Şenol Güneş genç yılıdız için şunları söyledi:
"Oğuzhan değerli bir oyuncu ama bu sezon istikrararı yakalayamadı. Oğuzhan iki yönlü oynayabildiği için bu takımda oynadı. Bunu yapmadığında başarısız görülmesi normaldir. Oğuzhan'ın durumunun mevkiyle alakası yok, her futbolcunun böyle dönemi olacaktır, bunu aşar. Yarınki maç içinse bugünkü antrenmana bakacağız kendisinin ağrısı var, oynamayabilir. Biz performans, rakip ve son duruma göre 11 kuruyoruz. Oynama açısından maç olarak karar veriyoruz. Takım olarak iyi ya da kötü oynuyoruz. Bir oyuncuyu sahaya çıkarıyorsam o takımın o anki en iyi 11'i odur. Yarın için şu oynayacak diyemem. Sadece Oğuzhan'ın durumu, sakat ve ağrısı olduğu için kadroya almayabilirim."
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 17:35
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 28
Yorum
haydar Adamlık başka profesyonellik başka arap ismail ADAMDIR.
- Çırak değil taktik ustası
Toplam 22
Yorum
Murat Beşiktaş karşısına 2 0 öne geçip koruyamıyorsan demişsin Vodofone Arana da oynamak o kadar kolay mı zaten 7 dakikada 2 gol yedi takım teknik direktör ne yapsın tüm suç Chedjou da
- PFDK'ya sevk edildiler
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Bütün bunlara sebep olan sözde hakem çınarı göremedim burda!
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