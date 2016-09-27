"İstikrar yakalayamadı"

Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı hakkında ve yarinki maçta olup, olmayacağı ile ilgide bilgi veren Şenol Güneş genç yılıdız için şunları söyledi:

"Oğuzhan değerli bir oyuncu ama bu sezon istikrararı yakalayamadı. Oğuzhan iki yönlü oynayabildiği için bu takımda oynadı. Bunu yapmadığında başarısız görülmesi normaldir. Oğuzhan'ın durumunun mevkiyle alakası yok, her futbolcunun böyle dönemi olacaktır, bunu aşar. Yarınki maç içinse bugünkü antrenmana bakacağız kendisinin ağrısı var, oynamayabilir. Biz performans, rakip ve son duruma göre 11 kuruyoruz. Oynama açısından maç olarak karar veriyoruz. Takım olarak iyi ya da kötü oynuyoruz. Bir oyuncuyu sahaya çıkarıyorsam o takımın o anki en iyi 11'i odur. Yarın için şu oynayacak diyemem. Sadece Oğuzhan'ın durumu, sakat ve ağrısı olduğu için kadroya almayabilirim."