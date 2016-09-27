İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi karnesi

Şampiyonlar Ligi'ne, 2016-2017 sezonu dahil olmak üzere 6 kez katılan siyah-beyazlı takım, bu organizasyonda 31 maç oynadı. 8 kez rakiplerini mağlup eden Beşiktaş , 4 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, 19 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Beşiktaş, 31 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 23 gol atarken, kalesinde 57 gol gördü.

- Galibiyetlerin büyük bölümünü sahasında aldı

Siyah-beyazlı takım, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyondaki galibiyetlerin büyük bölümünü sahasında aldı.

Rakiplerini 15 kez konuk eden Beşiktaş, sahasında 6 galibiyet elde etti. Taraftarları önündeki bir karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta rakiplerine mağlup oldu.

- Evindeki en farklı galibiyeti Barcelona'ya karşı aldı

Beşiktaş, evindeki en farklı galibiyeti İspanya'nın Barcelona takımını 3-0 yenerek elde etti.

2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, 19 Eylül 2000'de Dolmabahçe'de Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Bu maçta Ahmet Dursun 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Pascal Nouma da tarihi mücadelede gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1997-1998 sezonunda yer alan Beşiktaş, bu dönemde Fransa'nın Paris Saint Germain ekibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.

- En farklı yenilgisi Wolfsburg'a karşı

Siyah-beyazlı takım, evindeki en farklı galibiyeti de Almanya temsilcisi Wolfsburg'a karşı aldı.

2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha yer alan Beşiktaş, Alman rakibine 3-0 yenildi.

- Son üç iç saha maçından mağlup ayrıldı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı son 3 maçı mağlubiyetle tamamladı.

Ligde bu sezonki ilk iç saha mücadelesini Dinamo Kiev ile yapacak siyah-beyazlı ekip, 2009-2010'daki organizasyonda evinde başarısız performans sergiledi. CSKA Moskova, Manchester United ve Wolfsburg ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, Dolmabahçe'de bu ekiplerle yaptığı 3 maçı da yitirdi.

- Şampiyonlar Ligi'nin golcüsü de Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlılarda Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu Oktay Derelioğlu oldu.

Avrupa kupalarında attığı 14 golle Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Oktay Derelioğlu, bunların 4'ünü Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Takımın eski futbolcularından Bobo, bu büyük organizasyonda 3 kez rakip fileleri havalandırırken; Sergen Yalçın, Daniel Pancu, Ahmet Dursun ve Rodrigo Tello ikişer gol attı.

Şampiyonlar Ligi'nde Ertuğrul Sağlam, Mehmet Özdilek, Tayfur Havutçu, Pascal Nouma, Ronaldo Guiaro ve Ekrem Dağ birer kez Beşiktaş'a gol kazandırdı.

Mevcut kadroda siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde tek gol sevincini Anderson Talisca yaşadı. Talisca, Beşiktaş'ın bu sezon Benfica ile yaptığı ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde gol kaydetmişti.

Siyah-beyazlı ekibin bir golünü de Liverpollu oyuncu Sami Hyypia kendi kalesine atmıştı.