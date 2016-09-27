Güneş'le parlıyorum
UEFA.com’a konuşan Kartal’ın genç yıldızı, “Aybaba çok yardımcı oldu. Bilic arkadaş gibiydi. Ama kariyerimdeki gerçek sıçramayı Şenol Güneş hocamızla yaşadım” dedi.
SLAVEN BİLİC GÜVEN VERDİ
Bilic'in her zaman kendisine arkadaş gibi davrandığının altını çizen Oğuzhan şöyle devam etti: "Bazı hocalar size yardımcı olur ancak mesafe koyarlar. Bilic öyle değildi, o hep yakındı. Arkadaş gibiydi. Sizin ihtiyacınız olan güveni aşılardı. Onun yanında her zaman rahattık. Yaptığımız şakalara her zaman açıktı. Bu bize hep daha fazla güven verdi. Arsene Wenger'in de hâlâ aynı şevkle çalıştığını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Genç yaşımda iki kupa maçı oynayıp, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi maç kadrolarında yer buldum. Oradaki her antrenmanın bana çok ciddi katkısı oldu" diye konuştu.
BENDE PAYI ÇOK BÜYÜK
Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle basamak atladığını belirten Oğuzhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bana güvendi ve ben de bunu iyi değerlendirdim. Çok çalıştım. Bize her maçı kazanmanın ne kadar önemli olduğunu her antrenmanda söyledi, bu fikri bize aşıladı. Benim yetişkin bir insan olmamda teknik direktör Şenol Güneş'in payı çok büyük. Onunla birlikte çalışmaya başladıktan sonra saha içinde çok daha fazla sorumluluk almaya başladım. Onunla çalıştığım ve şampiyonluk kazandığımız sezon benim kariyerimin en iyi sezonuydu. Ben de takıma verdiğim katkıyla onun bana olan güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum."
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:37
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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