 Güneş'le parlıyorum – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Güneş'le parlıyorum

    Güneş'le parlıyorum

    .com’a konuşan Kartal’ın genç yıldızı, “Aybaba çok yardımcı oldu. Bilic arkadaş gibiydi. Ama kariyerimdeki gerçek sıçramayı Şenol Güneş hocamızla yaşadım” dedi.

    'ın 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Oğzuhan Özyakup, .com'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinde çalıştığı teknik adamları değerlendiren Oğuzhan; Samet Aybaba, Slaven Bilic, Arsene Wenger ve Şenol Güneş'in her birinin kendisine ayrı katkı yaptığını belirtti. Aybaba'nın kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Oziie, "Bana saha içinde olduğu kadar dışarıda da çok yardımcı oldu. O zamana kadar İstanbul'da iki hafta bile kalmışlığım yoktu. Amsterdam doğumlu ve Londra'da yaşamış biri olarak buradaki ortama alışmam kolay olmadı. Samet Aybaba bu konuda bana hep yardımcı oldu" dedi.

    SLAVEN BİLİC GÜVEN VERDİ
    Bilic'in her zaman kendisine arkadaş gibi davrandığının altını çizen Oğuzhan şöyle devam etti: "Bazı hocalar size yardımcı olur ancak mesafe koyarlar. Bilic öyle değildi, o hep yakındı. Arkadaş gibiydi. Sizin ihtiyacınız olan güveni aşılardı. Onun yanında her zaman rahattık. Yaptığımız şakalara her zaman açıktı. Bu bize hep daha fazla güven verdi. Arsene Wenger'in de hâlâ aynı şevkle çalıştığını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Genç yaşımda iki kupa maçı oynayıp, ve Şampiyonlar Ligi maç kadrolarında yer buldum. Oradaki her antrenmanın bana çok ciddi katkısı oldu" diye konuştu.

    BENDE PAYI ÇOK BÜYÜK
    Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle basamak atladığını belirten Oğuzhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bana güvendi ve ben de bunu iyi değerlendirdim. Çok çalıştım. Bize her maçı kazanmanın ne kadar önemli olduğunu her antrenmanda söyledi, bu fikri bize aşıladı. Benim yetişkin bir insan olmamda teknik direktör Şenol Güneş'in payı çok büyük. Onunla birlikte çalışmaya başladıktan sonra saha içinde çok daha fazla sorumluluk almaya başladım. Onunla çalıştığım ve şampiyonluk kazandığımız sezon benim kariyerimin en iyi sezonuydu. Ben de takıma verdiğim katkıyla onun bana olan güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum."
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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