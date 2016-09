"En kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi..."

"GRUP ZOR. BUNUN NEDENLE İÇ SAHA MAÇLARIMIZI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"



Andreas Beck, Dinamo Kiev maçının Beşiktaş tarihi açısından önemli olduğunu belirterek, " Şampiyorlar Ligi'nde olduğumuz için gurur duyuyoruz.Yarın Vodafona Arena'da ilk Şampiyorlar Ligi maçımıza çıkacağız. Onun içinde tarihi bir gün olacak. Zor bir maç olacak ama hocamız bizi çok iyi çalıştırdı ve maçta onun verdiği taktikler ile başarılı olacağız. Benfica ile oynadığımız ilk Şampiyonlar Ligi maçında bence iyi oynadık ama galip gelemedik. Şampiyonlar Ligi'nde dış sahadan alınan 1 puanda önemlidir. Zor ve denk takımların olduğu bir gruptayız ama bu zor gruptan çıkabilmemiz için özellikle iç saha maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.



Zaman zaman Gökhan Gönül'ün ilk 11'de maça başladığını ancak bunun kendisi için sorun olmadığını belirten Beck "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Türkiye'nin en iyi takımda oynuyorum ve her maç oynamak imkansız. Sezonda 50-60 maç yapacağız ve tüm maçlarda oynamam zaten imkansız. Ama ben her maça ilk 11'de çıkacağım gibi hazırlanıyorum. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ve buna göre çalışmamız gerekiyor. Ben bunu kabul ederek çok iyi bir şekilde çalışıyorum."dedi.



"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"



Teknik Direktör Şenol Güneş yarınki maçta sahaya sadece kazanmak için çıkacaklarına söyledi. Tecrübeli teknik adam, Dinamo Kiev'i çok disiplinli, çok koşan ve yardımlaşan bir takım olarak tanımlarken, Oğuzhan'ın yarinki maçta oynama ihtimalinin zor olduğunu da belirtti.



Şenol Güneş " Yarinki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kiev iyi bir takım . Çok iyi kontratağa çıkıyorlar. Yarmolenko gibi önemli oyuncuları da var. Milli sayısı çok olan önemli isimleri var. Türk kamuoyunda işlenmeye çalışıldığı gibi sıradan bir takım değil. Geçen sene Shakhtar'a fark yapan bir takım. Çok daha koşmamız gereken bir maç. Atak oynadığımız kadar savunmaya da ihtiyacımız olan bir maç. Savunmada az sayıda da olsa pozisyon verebiliyorlar. Zaman zaman üst seviye takımlar arasında az pozisyon çıkabiliyor. Kendi keyif veren oyunumuzu sahaya yansıtmak ve sonuç almak istiyoruz. Tabii bunu kontrolümüzü kaybetmeden yapmamız lazım" şeklinde konuştu.



Amaçlarının sadece Şampiyonlar Ligi'nde gruplandan bir üst tura çıkmak olduğunu belirten Güneş " Biz bu gruptan çıkmak istiyoruz. Yetmez ama en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Ama ne olursa olsun kendi futbolumuzu oynayan bir takım olmaya çalışıyoruz. Hiçbir rakibi ayırmayacağız. Ciddi bir takımla oynayacağımızı da biliyoruz. Oyun kontrolünü kaybetmememiz gerekiyor, bunu yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyorum. "Planımız bütün maçları kazanmak. Rakiplerin durumları da önemli. Anlattım bunları, çok açık. Napoli ile oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli olacak. Biz şu an yarınki maça odaklandık. İnşallah kazanırız."



"ŞUAN İÇİN DEFANSTA BİR DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUM"



Defansta oynayan Marcelo ve Tosic ikilisinin performansından mutlu olduğunu belirten Şenol Güneş "Şu an için o bölgede bir değişiklik düşünmüyorum. İhtiyaçımız olursa aralarında sakatlanan olursa tabii ki değişiklik yaparım. Rhodolfo hazır durumdaydı. Beck de hazır. Gökhan sezon başına göre yükseliyor, son maçta bocaladı ama. Yerine göre Caner olacak, yerine göre Gökhan olacak. Bir sorunumuz yok yani." ifadelerini kullandı.



"TARAFTAR HER MAÇTA BİZE DESTEK OLDULAR"



Siyah Beyazlı taraftarların maça gelmesinin bile kendileri için en büyük destek olduğunu belirten Güneş şunları söyledi:



"Taraftar her maçta bize destek oldular, Galatasaray maçında da destek oldular. Ama doğaldır ki taraftar profili değişebiliyor. Ama taraftarın zaten bu ekonomik şartlarda bilet alıp maça gelmesi, forma alması bize en büyük destek. Bir olumsuzluğumuz yok. Oyunun başında oyunun soğumasına etki eden bir durum olunca, taraftar da oyuncular da soğuyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Taraftarın da alışması belki zaman alacak. Gerçi her zaman destek oldular. Olumsuz durumlarda da takıma desteklerini bekliyorum"



Tecrübeli teknik adam son olarak siyah beyazlı takımın oyun anlayışı hakkında ve kadroya henüz tam girimeyen Talisca ve Aboubakar hakkında yorum yaptı. Şenol Güneş "'Aboubakar ve Talisca'nın zamana ihtiyacı var. Yeni gelmiş, son aşamada gelmiş oyuncular. Oyuncunun kendi anlayışı var, teknik direktörün anlayışı var. Aboubakar'ın fizik gücü iyi ama henüz 90 dakika oynatamadık. Bazen 5 dakika giren oyuncu maç kurtarır, bazen 90 dakika oynar kurtarır. Hepsi Beşiktaş'ın oyuncusu. Geç gelmesi, uyum sağlaması daha farklı. Mesela Gökhan İnler bu konuda daha rahat. Yabancılık çekmedi onun için daha fazla oynattım. Sürekli her maçta çok iyi oynuyorsa devam eder. Geçen sezon başı daha ağır eleşteriler almıştık oyun ile ilgili. Oyun anlayışı ile ilgili hem uzun pas oynayacağız hem kısa pas oynayacağız. Ama Şampiyonlar Ligi kulvarda uzun paslar atıp onu koşturacak oyuncular oynayacak. Sistemler, taktikler önemlidir ama hücüm ve savunma iyi yapmadıkca başarılı olamazsınız. Galatasaray maçında rakibi karşılama ve top kaybı sorunu vardı. Bunu yarın yapmamız lazım"