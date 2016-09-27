 Dinamo Kiev İstanbul'da – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Dinamo Kiev İstanbul'da

    Dinamo Kiev İstanbul'da

    Şampiyonlar Ligi'nde yarın 'a konuk olacak Dinamo Kiev, İstanbul'a geldi.

    Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, İstanbul'a geldi. Yarın saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak maç için Atatürk Havalimanı'na inen Kiev ekibi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

    Zorlu mücadele öncesi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergiy Rebrov ve bir futbolcu bugün saat 18.10'da Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna temsilcisi son provasını ise 18.40'da yine Vodafone Arena'da gerçekleştirecek.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:32
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