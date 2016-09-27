Dinamo Kiev İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Beşiktaş'a konuk olacak Dinamo Kiev, İstanbul'a geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, İstanbul'a geldi. Yarın saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak maç için Atatürk Havalimanı'na inen Kiev ekibi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Zorlu mücadele öncesi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergiy Rebrov ve bir futbolcu bugün saat 18.10'da Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna temsilcisi son provasını ise 18.40'da yine Vodafone Arena'da gerçekleştirecek.
Zorlu mücadele öncesi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergiy Rebrov ve bir futbolcu bugün saat 18.10'da Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna temsilcisi son provasını ise 18.40'da yine Vodafone Arena'da gerçekleştirecek.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 13:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Töre’ye karşı çıktılar!
Toplam 12
Yorum
Beşiktaş Hemen geri alsın başkan ihtiyaç var Quaresma bir kanatta diğer kanatta Gökhan Töre oynar.
- Bizi haşat ederler
Toplam 17
Yorum
iceman lig başladı kaleye gelen her topu aldın içeri.
- Ekvador’un şampiyonu
Toplam 2
Yorum
aslan terbiyecisi sen kimsin be . hala kıskanıyor vede çekemiyorsun feneri o çok bariz belli. fenerin ölüsünden bile korkuyorsunuz
Dinamo Kiev İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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