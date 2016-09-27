 Dinamo gibi Kartal – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Dinamo gibi Kartal

    Dinamo gibi Kartal

    Teknik direktör Şenol Güneş; yarın oynanacak Dinamo Kiev maçında takımını G.Saray derbisine göre daha çok koşan ve pres yapan oyunculardan kuracak.

    'ta derbi sonrası gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrilirken, teknik direktör Şenol Güneş'in tek düşüncesi G.Saray maçında yaşadığı sıkıntıyı yaşamamak. Derbinin ilk yarısındaki oyundan hiç memnun olmayan Güneş; özellikle kaptırılan toplarda geri dönüşlerde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda orta saha oyuncularının daha dikkatli olmalarını isterken; kadrosunu da bu nedenle G.Saray derbisine göre daha çok koşan ve pres yapan oyunculardan kuracak.

    Güneş, kalede Tolga Zengin'i oynatmayı planlıyor. Sağ bekte Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle Beck'in forma giymesi; sol kanatta geride Adriano, önünde ise Caner'in 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Oğuzhan'ın sol ayak bileğinde ödem tespit edilmesinden dolayı forvet arkasında Talisca'ya şans vermeyi düşünen tecrübeli teknik direktörün, Atiba'nın yanında da Gökhan İnler'e forma vereceği öğrenildi. Forvette ise Cenk'in yerine Aboubakar görev yapacak.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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