 Devler Ligi biletleri satışta – Fotomaç – 27 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Devler Ligi biletleri satışta

    Devler Ligi biletleri satışta
    'ın yarınki Dinamo Kiev karşılaşmasının biletleri önceki gün satışa çıktı. Biletler, 130- 900 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kulüpten yapılan açılamada, Vodafone Arena'dan kombinesi olup maça gidemeyecek taraftarların, kombine koltuklarını kulübe devredebilecekleri açıklandı.

    90 DAKİKA 'DESTEK'
    Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Dinamo Kiev maçı öncesinde stada gelecek taraftarlara çağrıda bulundu. Grup, Vodafone Arena'da daha etkili bir ambians olması adına çağrıda bulundu. Açıklamada "Ayağa ayağa Beşiktaş'ım ayağa" ifadesi yer alırken, "Alkol yok, fotoğraf yok, video yok, 90 dakika sadece destek" diyerek 90 dakika destek istendi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Devler Ligi biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.