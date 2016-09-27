 Derbilerin kayıp yıldızı Özyakup – Fotomaç – 27 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Derbilerin kayıp yıldızı Özyakup

    Derbilerin kayıp yıldızı Özyakup
    Bilic'in gelmesiyle birlikte 'ın değişilmez isimlerinden olan ve geçen sezonki şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Oğuzhan Özyakup, o dönemden bu yana ligdeki büyük maçlarda kayıpları oynuyor. Oğuzhan; F.Bahçe, G.Saray, Trabzon ve 'a karşı forma giydiği maçında sadece 1 gol atarken, 2 de asist yapabildi. Oğuzhan bu 22 maçın sadece 6'sında 90 dakika sahada süre alabildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbilerin kayıp yıldızı Özyakup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.