 D. Kiev maçı Felix Zwayer’in – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    D. Kiev maçı Felix Zwayer’in

    D. Kiev maçı Felix Zwayer’in
    Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ile D. Kiev arasında Vodafone Arena'da yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Felix Zwayer yönetecek. Maçta, Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yardımcı hakem olarak görev alırken, ilave yardımcı hakemler ise Daniel Siebert ve Sascha Stegemann.

    ALMAN HAKEMLE KAYBETMEDİ
    Beşiktaş'ın yarınki maçını yönetecek olan Felix Zwayer, siyah-beyazlıların daha önce Feyenoord ve L. Moskova karşılaşmalarında düdük çaldı. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalardan 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Alman hakem, Beşiktaşlılar'a 3 sarı kart gösterirken rakip takımlar da 3 sarı kart gördü.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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