 Beşiktaş'ta Dinamo Kiev hazırlıkları – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    'ta Dinamo Kiev hazırlıkları

    Beşiktaş'ta Dinamo Kiev hazırlıkları
    Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan 'ta hazırlıklar sürüyor. Kara Kartal, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup katılmadı. Antrenmanı Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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