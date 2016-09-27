Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına hazır
BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdmana, sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup katılmadı.
Beşiktaş, Diname Kiev ile yarın saat 21.45'te Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 20:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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...... SENDE Mİ OSSSSMAAN. SENDE Mİ OSMAAAAAAN. GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ.
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:| Vay babam..
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ali oğuzhan ne derbi kaldırabilir ne şampiyonlar ligini o ancak gucu olmayamn takımlara karşı oynayabilir.pesi yapıldımı hiç oynayamaz
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