 Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına hazır – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    , Dinamo Kiev maçına hazır

    Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına hazır

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdmana, sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup katılmadı.

    , Diname Kiev ile yarın saat 21.45'te Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:31
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