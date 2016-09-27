 Avrupa’da ilk 10’a girmek istiyoruz – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Avrupa’da ilk 10’a girmek istiyoruz

    Avrupa’da ilk 10’a girmek istiyoruz

    Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, hedeflerinin sadece 'de de değil, Avrupa'da da zirvede olan bir takım yaratmak olduğunu söyledi.

    Albayrak, kulübün tarihinin Vodafone Arena ile değişeceğini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'de sürekli şampiyon olan, Avrupa'da da 10 takım içinde yer alan bir Beşiktaş oluşturmak. Bunun gerçekleşmesi ve yıldız futbolcuları getirmek için gelir olması lazım. Bizim gelirlerimiz içinde en önemlisi stadyum geliri" diye konuştu. 'ın Vodafone Arena'daki ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak istediğini belirten Albayrak şöyle devam etti:

    HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK
    "Kolay gibi gözüken ancak denk kuvvetlerin olduğu bir gruptayız. Herkesin çıkma şansı da var, çıkamama ihtimali de var. deplasmanında aldığımız 1 puan çok önemliydi. Amacımız gruptan çıkmak. O yüzden iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor. Dinamo Kiev ilk maçını kaybettiği için bize karşı puan almak isteyecek. Oyuncularımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz."

    DÖNÜŞÜMÜZ MUHTEŞEM OLDU!
    G.Saray derbisinde inanılmaz bir geri dönüş yaşadıklarını belirten Metin Albayrak, "İyi oynarken kötü bir gol yedik. Kornerden kendi hatamızla kalemizde gördüğümüz gol dengemizi bozdu. Ancak ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Futbolcularımız büyük bir özveriyle geri dönüş yaptı. Hepsi top kapabilmek için yerlerde süründüler. Kendi adıma uzun zaman sonra en zevkli ikinci yarıyı izledim" diye konuştu.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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