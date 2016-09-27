Avrupa’da ilk 10’a girmek istiyoruz
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, hedeflerinin sadece Türkiye'de de değil, Avrupa'da da zirvede olan bir takım yaratmak olduğunu söyledi.
HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK
"Kolay gibi gözüken ancak denk kuvvetlerin olduğu bir gruptayız. Herkesin çıkma şansı da var, çıkamama ihtimali de var. Benfica deplasmanında aldığımız 1 puan çok önemliydi. Amacımız gruptan çıkmak. O yüzden iç saha maçlarını kazanmamız gerekiyor. Dinamo Kiev ilk maçını kaybettiği için bize karşı puan almak isteyecek. Oyuncularımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz."
DÖNÜŞÜMÜZ MUHTEŞEM OLDU!
G.Saray derbisinde inanılmaz bir geri dönüş yaşadıklarını belirten Metin Albayrak, "İyi oynarken kötü bir gol yedik. Kornerden kendi hatamızla kalemizde gördüğümüz gol dengemizi bozdu. Ancak ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Futbolcularımız büyük bir özveriyle geri dönüş yaptı. Hepsi top kapabilmek için yerlerde süründüler. Kendi adıma uzun zaman sonra en zevkli ikinci yarıyı izledim" diye konuştu.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 02:01
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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