2 bin 483 gün sonra...
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Vodafone Arena, tarihi günlerinden birini daha yaşayacak.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş ile Bursaspor arasında 11 Nisan'da oynanan karşılaşmayla hizmete giren Vodafone Arena, kısa sürede tarihi anlara sahne oldu.
Beşiktaş, yeni stadında ilk şampiyonluk sevincini de geçen sezon yaşama fırsatı buldu. Dolmabahçe'deki yeni evinin hizmete girmesinin ardından burada 3 karşılaşma yapan siyah-beyazlı ekip, bu maçları kazanmayı bildi. Bursaspor ve Kayserispor maçlarının ardından Osmanlıspor'u konuk eden siyah-beyazlı ekip, 15 Mayıs'taki mücadeleyi 3-1 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu yeni stadında kutladı.
Siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'daki ilk derbi maçında ise Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarıyı 2-0 geride kapayan Beşiktaş, ikinci yarıda başarılı bir dönüş yaptı ve maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Taraftarlar, diğer karşılaşmalarda olduğu derbi mücadelesinde de bu statta tarihi anlara tanıklık etti.
2 bin 483 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak
Dolmabahçe'de 2 bin 483 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak.
Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son Şampiyonlar Ligi mücadelesini 8 Aralık 2009'da Rusya'nın CSKA Moskova ekibi karşısında verdi. BJK İnönü Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı takım rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Vodafone Arena'da taraftarlar gole doydu
Vodafone Arena'da şu ana dek oynanan maçlarda yerlerini alan taraftarlar, gollü karşılaşmalar izleme fırsatı buldu.
Beşiktaşlı taraftarlar, stadın hizmete girdiği ilk günden itibaren birçok kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'da yaptığı 6 maçta 19 gol attı. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki bu 6 karşılaşmada 3,1 gol ortalaması yakaladı.
Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan takımlar da gol atmakta zorlanmadı ve 7 kez bu sevinci yaşadı. Vodafone Arena'da sadece Kayserisporlu oyuncular gol atmayı başaramazken, Bursaspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ve Galatasaray, siyah-beyazlı takımın filelerini havalandırdı. Galatasaray ile Bursaspor ikişer kez gol bulurken, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor ve Kardemir Karabükspor birer kez Beşiktaş karşısında bu statta gol attı.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 10:54
- Kadro yeniden değişecek
Toplam 1
Yorum
BelcikaliAslan umud ediyorum ki galip gelir siniz, kadro nuz iyi, teknik hata yapilmassa grup tan rahat cikar bjk
- Ekim ayı parolası: 4x4
Toplam 6
Yorum
Hard GS'li Şimdiye kadar görünen hoca süper...Yeni takım kuruluyor.Her şey iyi yolda.2.Luce faciası yaşamazsak 5.yıldız bile uzak değil...
- Ekim ayı parolası: 4x4
Toplam 6
Yorum
agresif Aman 2.Luce vakası yaşamayalım.terim etrafta dolaşıyor ve adamları 3 gündür tam gazda...12 puan olmasada yeni takım.İlerde öttürecek nasılsa...
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