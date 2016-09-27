Siyah-beyazlı takımın Dolmabahçe'deki yeni stadı, Avrupa kupalarındaki ilk ev sahipliğini futbolun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçla gerçekleştirecek.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş ile Bursaspor arasında 11 Nisan'da oynanan karşılaşmayla hizmete giren Vodafone Arena, kısa sürede tarihi anlara sahne oldu.

Beşiktaş, yeni stadında ilk şampiyonluk sevincini de geçen sezon yaşama fırsatı buldu. Dolmabahçe'deki yeni evinin hizmete girmesinin ardından burada 3 karşılaşma yapan siyah-beyazlı ekip, bu maçları kazanmayı bildi. Bursaspor ve Kayserispor maçlarının ardından Osmanlıspor'u konuk eden siyah-beyazlı ekip, 15 Mayıs'taki mücadeleyi 3-1 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu yeni stadında kutladı.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'daki ilk derbi maçında ise Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarıyı 2-0 geride kapayan Beşiktaş, ikinci yarıda başarılı bir dönüş yaptı ve maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Taraftarlar, diğer karşılaşmalarda olduğu derbi mücadelesinde de bu statta tarihi anlara tanıklık etti.

2 bin 483 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak

Dolmabahçe'de 2 bin 483 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak.

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son Şampiyonlar Ligi mücadelesini 8 Aralık 2009'da Rusya'nın CSKA Moskova ekibi karşısında verdi. BJK İnönü Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı takım rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Vodafone Arena'da taraftarlar gole doydu

Vodafone Arena'da şu ana dek oynanan maçlarda yerlerini alan taraftarlar, gollü karşılaşmalar izleme fırsatı buldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, stadın hizmete girdiği ilk günden itibaren birçok kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'da yaptığı 6 maçta 19 gol attı. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki bu 6 karşılaşmada 3,1 gol ortalaması yakaladı.

Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan takımlar da gol atmakta zorlanmadı ve 7 kez bu sevinci yaşadı. Vodafone Arena'da sadece Kayserisporlu oyuncular gol atmayı başaramazken, Bursaspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ve Galatasaray, siyah-beyazlı takımın filelerini havalandırdı. Galatasaray ile Bursaspor ikişer kez gol bulurken, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor ve Kardemir Karabükspor birer kez Beşiktaş karşısında bu statta gol attı.