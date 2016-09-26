 Tribünde hasar var! – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Tribünde hasar var!

    Tribünde hasar var!

    Vodafone Arena’da yapılan kontrollerde hasarlar tespit edildi.

    Deplasman yasağının kalkmasının ardından önceki gün oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisi daha da anlam kazanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların da stada alındığı karşılaşmada dostluk görüntüleri ortaya çıkarken, maçın ardından ufak çaplı hasarlar tespit edildi. Siyahbeyazlılardan yapılan açıklamada 9 koltuk, 4 klozet ve 2 hoparlörün kırıldığı belirtildi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:54
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