Tribünde hasar var!

Vodafone Arena’da yapılan kontrollerde hasarlar tespit edildi.

Deplasman yasağının kalkmasının ardından önceki gün oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisi daha da anlam kazanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarların da stada alındığı karşılaşmada dostluk görüntüleri ortaya çıkarken, maçın ardından ufak çaplı hasarlar tespit edildi. Siyahbeyazlılardan yapılan açıklamada 9 koltuk, 4 klozet ve 2 hoparlörün kırıldığı belirtildi.