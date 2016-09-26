Quaresma'ya çifte kutlama
Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, 33 yaşına girdi.
Siyah-beyazlı kulüp, resmi Twitter hesabından Quaresma'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda, "İyi ki doğdun Ricardo Quaresma" ifadesini kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından da Portekizli futbolcunun fotoğrafları paylaşılıp, "Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş'ın kahramanı. Quaresma bu sene Kara Kartallar'a ilham verebilecek mi?" ifadelerine yer verildi.
İyi ki doğdun #RicardoQuaresma— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Eylül 2016
Happy Birthday #Q7#Beşiktaş pic.twitter.com/CZY5hzZGyh
Happy birthday, Beşiktaş hero Ricardo Quaresma!— Champions League (@ChampionsLeague) 26 Eylül 2016
Can he inspire the Black Eagles in the #UCL? pic.twitter.com/l37KVIws7E
Happy birthday, #EURO2016 winner & Portugal star Ricardo Quaresma! pic.twitter.com/oDeWSWEPs1— UEFA EURO (@UEFAEURO) 26 Eylül 2016
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:52
- Quaresma: Kimse bileğimizi bükemez
Toplam 9
Yorum
44istanbul Yüksek yeteneklerini egosuyla mahvediyor. O kadar yetenegi teknik yoksunu Olcaya versen, bu takimi ucurur.
- F.Bahçe seninle gurur duyuyor
Toplam 9
Yorum
Realist Bu adam bu takımın topçusu mu?10 sene daha oynasa 10 gol atamaz, her maç 10 pozisyon harcıyor, berbabere kalsak sorumlulardan biri buydu.
- İsmail Kartal: “Benim sevincim kalbimdedir”
Toplam 27
Yorum
HOCAM ismail hocam senmisin ?
Quaresma'ya çifte kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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