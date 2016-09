Quaresma'ya çifte kutlama

Yıldız futbolcu için Beşiktaş Kulübü ve UEFA , kutlama mesajları yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi Twitter hesabından Quaresma'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda, "İyi ki doğdun Ricardo Quaresma" ifadesini kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından da Portekizli futbolcunun fotoğrafları paylaşılıp, "Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş'ın kahramanı. Quaresma bu sene Kara Kartallar'a ilham verebilecek mi?" ifadelerine yer verildi.



Happy birthday, Beşiktaş hero Ricardo Quaresma!



Can he inspire the Black Eagles in the #UCL? pic.twitter.com/l37KVIws7E