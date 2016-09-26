 Quaresma'ya çifte kutlama – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Quaresma'ya çifte kutlama

    Quaresma'ya çifte kutlama

    'ın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, 33 yaşına girdi.

    Yıldız futbolcu için Kulübü ve , kutlama mesajları yayımladı.

    Siyah-beyazlı kulüp, resmi Twitter hesabından Quaresma'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda, "İyi ki doğdun Ricardo Quaresma" ifadesini kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından da Portekizli futbolcunun fotoğrafları paylaşılıp, "Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş'ın kahramanı. Quaresma bu sene Kara Kartallar'a ilham verebilecek mi?" ifadelerine yer verildi.




    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:52
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