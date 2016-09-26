 Quaresma: Kimse bileğimizi bükemez – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Quaresma: Kimse bileğimizi bükemez

    Quaresma: Kimse bileğimizi bükemez
    Beşiktaşlı futbolcuların derbisi sonrası sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Portekizli yıldız Quaresma, beraberlik golünün ardından yaşadıkları sevincin fotoğrafını paylaşıp, "Biz 'ız. Kimse bileğimizi bükemez. Uzun bir maratonun sonunda şampiyon olacağız" yazdı. Andreas Beck de, "Harika geri dönüş ama keşke galibiyetle taçlandırsaydık" dedi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:50
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