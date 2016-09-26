 Ozi büyük maçlarda kayıp – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Ozi büyük maçlarda kayıp

    Ozi büyük maçlarda kayıp

    'ın sezon başında ve 'nın tekliflerini kabul etmeyerek elde tuttuğu Oğuzhan Özyakup son zamanlarda beklentilerin altında kaldı.

    Sosa ayrıldıktan sonra Şenol Güneş'le görüşüp 10 numara oynamak istediğini belirten genç oyuncuya tecrübeli hoca da olumlu cevap vermişti. Alanya ve Karabük maçlarında 1'er gol atmasına rağmen ve G.Saray gibi zorluk dereceği daha yüksek olan karşılaşmalarda kaybolan Ozi bu sezon henüz asist de yapamadı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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