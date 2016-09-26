 Önce fırça sonra gaz – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Önce fırça sonra gaz

    Önce fırça sonra gaz

    Soyunma odasına sinirli bir şekilde giden usta hoca, önce Bruma’nın attığı gol için tüm takıma ayar çekti. Ardından moral konuşmasını yaptı: “Size inanıyorum. Onlar 2 attıysa biz daha fazlasını atarız.''

    derbisinin ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlanıp ikinci devrede ise şaha kalkan Beşiktaş'a 1 puanı teknik direktör Şenol Güneş'in devre arası konuşmaları getirdi. Soyunma odasına sinirli bir şekilde giden tecrübeli çalıştırıcı, talebelerini önce fırçaladı ardından moral vererek ikinci yarıya hazırladı. Özellikle Bruma'nın attığı golde çılgına dönen Güneş, "Herkes adamı birbirine bırakıyor. Biriniz müdahale etmediniz. Adama yılın golünü attırdınız. Bir kişinin aklından faul yapmak geçmedi mi?" sözleriyle ayar çekti. Herkese hatalarını tek tek söyleyen usta hoca, oyuncularına yapmaları gerekenleri anlatıp, Oğuzhan ve Olcay'ı kulübeye çekti.

    BU TARAFTARI ÜZMEYİN!
    Güneş, yüreklendirici konuşmasını ise sona sakladı. Gerekli taktikleri verdikten sonra 2. devreye çıkarken takımı toplayan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Size inanıyorum. Hiç moral bozmayın. Onlar nasıl 2 gol attıysa biz daha fazlasını atarız. Biz Beşiktaşız. Geçen yılki şampiyon unvanınızı koruyun. Çıkın ve bu taraftarı sevindirin" diyerek moral konuşmasını yaptı. Bu sözler üzerine soyunma odasında alkışlar yükselirken ikinci devreye fırtına gibi başlayan Beşiktaş, beraberliği sağlarken, ezeli rakibine olarak da bariz üstünlük kurdu.

    KARAKTERİ HIRSLA BİRLEŞTİRMELİYİZ
    Şenol Güneş dünkü antrenman öncesi de futbolcularını uyardı. İlk yarı kötü olduklarını ancak 2. devrede gerçek kimliklerini gösterdiklerini belirten usta hoca, futbolcularından iki istekte bulundu: Hırs ve karakter... "İkinci 45 dakikada gerçek kimliğimize kavuştuk. Ancak ilk yarıdaki futbolla bir yere gidemeyiz. Yüksek tempo bizim karakterimiz. Bu karakteri hırsımızla birleştirip sahaya yansıtamazsak her maç bunları yaşarız" diyen Güneş, "Hatalarımızla yediğimiz goller bize çok daha pahalıya mal olabilirdi. Büyük maçlarda böyle hatalar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Gereken dersleri çıkarmalıyız. Maçı çevirmek için gösterdiniz mücadele benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

    'SARILMAK TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERİR'
    Maç sonunda 'ın hocası Şenol Güneş'i sevindiren bir nokta vardı... Güneş, Cenk Tosun'un arkasında yedek kalmasına rağmen 2. yarıda oyuna giren Aboubakar'ın gol sevinciyle mutlu oldu. Kamerunlu oyuncunun golü atan Cenk'in sevincini paylaşmak için yere yatırmasının takımdaşlık adına önemli olduğunu vurguladı.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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