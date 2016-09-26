Önce fırça sonra gaz
Soyunma odasına sinirli bir şekilde giden usta hoca, önce Bruma’nın attığı gol için tüm takıma ayar çekti. Ardından moral konuşmasını yaptı: “Size inanıyorum. Onlar 2 attıysa biz daha fazlasını atarız.''
BU TARAFTARI ÜZMEYİN!
Güneş, yüreklendirici konuşmasını ise sona sakladı. Gerekli taktikleri verdikten sonra 2. devreye çıkarken takımı toplayan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Size inanıyorum. Hiç moral bozmayın. Onlar nasıl 2 gol attıysa biz daha fazlasını atarız. Biz Beşiktaşız. Geçen yılki şampiyon unvanınızı koruyun. Çıkın ve bu taraftarı sevindirin" diyerek moral konuşmasını yaptı. Bu sözler üzerine soyunma odasında alkışlar yükselirken ikinci devreye fırtına gibi başlayan Beşiktaş, beraberliği sağlarken, ezeli rakibine futbol olarak da bariz üstünlük kurdu.
KARAKTERİ HIRSLA BİRLEŞTİRMELİYİZ
Şenol Güneş dünkü antrenman öncesi de futbolcularını uyardı. İlk yarı kötü olduklarını ancak 2. devrede gerçek kimliklerini gösterdiklerini belirten usta hoca, futbolcularından iki istekte bulundu: Hırs ve karakter... "İkinci 45 dakikada gerçek kimliğimize kavuştuk. Ancak ilk yarıdaki futbolla bir yere gidemeyiz. Yüksek tempo bizim karakterimiz. Bu karakteri hırsımızla birleştirip sahaya yansıtamazsak her maç bunları yaşarız" diyen Güneş, "Hatalarımızla yediğimiz goller bize çok daha pahalıya mal olabilirdi. Büyük maçlarda böyle hatalar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Gereken dersleri çıkarmalıyız. Maçı çevirmek için gösterdiniz mücadele benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
'SARILMAK TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERİR'
Maç sonunda Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'i sevindiren bir nokta vardı... Güneş, Cenk Tosun'un arkasında yedek kalmasına rağmen 2. yarıda oyuna giren Aboubakar'ın gol sevinciyle mutlu oldu. Kamerunlu oyuncunun golü atan Cenk'in sevincini paylaşmak için yere yatırmasının takımdaşlık adına önemli olduğunu vurguladı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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