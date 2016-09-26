Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la yaptığı ve 2-2 berabere kaldığı derbi maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sol ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi.



Başarılı oyuncunun sakatlığıyla ilgili siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır."