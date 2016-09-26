 Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber

    Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber

    , Oğuzhan Özyakup'un sol ayak bileğinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine hemen başlandığını açıkladı.

    'ın Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la yaptığı ve 2-2 berabere kaldığı derbi maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sol ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi.

    Başarılı oyuncunun sakatlığıyla ilgili siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır."

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:57
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