Katar gibiydi
“Derbide Almanya karşısında Katar’ı izler gibiydim. Bu kadar defans yapan bir takım şansıyla da 2 gol attı. Beşiktaş 2 puan kaybetmedi, inancıyla bir puan kazandı.
Beşiktaş formasıyla 2014-15 sezonunda 27 gol atan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Demba Ba, önceki günkü derbiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Çin'de Shenhua forması giyen ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli, davetli olarak geldiği Beşiktaş-G.Saray derbisinin ardından şu ifadeleri kullandı:
DÖNMEK İSTİYORUM
"Almanya karşısındaki Katar'ı izler gibiydim. Bu kadar defans yapan bir takım, şansıyla da 2 gol bulursa ne yaparsınız! Beşiktaş yapabileceğinin en iyisini yaptı. Taraftar üzülmesin. Çünkü 2 puan gitmedi, bir puan inançla kazanıldı. Şu anda bir kontratım var ama ileride yine Beşiktaş'a dönmek istiyorum."
SENEGALLİ YILDIZ HASRET GİDERDİ
Ciddi bir sakatlık döneminden geçen ve bu yüzden uzun süredir sahalardan uzak kalan Ba, Beşiktaş'ın davetlisi olarak önceki gün İstanbul'a geldi
DÖNMEK İSTİYORUM
"Almanya karşısındaki Katar'ı izler gibiydim. Bu kadar defans yapan bir takım, şansıyla da 2 gol bulursa ne yaparsınız! Beşiktaş yapabileceğinin en iyisini yaptı. Taraftar üzülmesin. Çünkü 2 puan gitmedi, bir puan inançla kazanıldı. Şu anda bir kontratım var ama ileride yine Beşiktaş'a dönmek istiyorum."
SENEGALLİ YILDIZ HASRET GİDERDİ
Ciddi bir sakatlık döneminden geçen ve bu yüzden uzun süredir sahalardan uzak kalan Ba, Beşiktaş'ın davetlisi olarak önceki gün İstanbul'a geldi
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
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