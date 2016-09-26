 Kapatma tehlikesi – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kapatma tehlikesi

    Kapatma tehlikesi
    Beşiktaşlı taraftarlara kötü haber gelebilir. Maçın gözlemci ve temsilcilerinin, Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk edecekleri bildirildi. Nedeni olarak da sahaya yabancı maddenin atılması gösterildi. PFDK, ceza verirse, ceza alan tribündeki taraftarlar Antalyaspor sınavını kaçıracak.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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