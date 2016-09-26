Kapatma tehlikesi

Beşiktaşlı taraftarlara kötü haber gelebilir. Maçın gözlemci ve temsilcilerinin, Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk edecekleri bildirildi. Nedeni olarak da sahaya yabancı maddenin atılması gösterildi. PFDK, ceza verirse, ceza alan tribündeki taraftarlar Antalyaspor sınavını kaçıracak.