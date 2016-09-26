 Hep daha iyiye gidiyor – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hep daha iyiye gidiyor

    Hep daha iyiye gidiyor
    için bu sezonun en iyi transferi Tosic sayılabilir. Rhodolfo'nun sakatlığı sonrası stopere geçen Sırp futbolcu, derbideki hırsıyla da en beğenilen isim olmuştu. Her maç futbolunun üstüne koyarak daha da iyi duruma gelen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon sol bekte yaptığı hataların aksine göbekteki görevini eksiksiz yerine getiriyor. Formayı kaptıracak gibi görünmüyor.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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